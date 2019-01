Będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Taka zapowiedź padła po posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, która zajmowała się informacjami o możliwych nieprawidłowościach przy refundacji leków. Sam szef resortu zdrowia nie wziął udziału w obradach. Wysłał na nie swoich zastępców.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Jakub Kamiński / PAP

Ministerstwo Zdrowia skomentowało zapowiedź wniosku o wotum nieufności.

To prawo opozycji - podkreśla wiceminister Marcin Czech. I zapewnia, że przy podejmowaniu decyzji o refundacji leków nie było nieprawidłowości.



Wszystkie spotkania są nagrywane, uczestniczy w nich kilka osób z departamentu - my sobie nie mamy nic do zarzucenia, bo wszystko było zgodne z procedurami - mówi. Czech dodał: Żaden organ lub sąd nie stwierdził, by doszło do naruszenia prawa przy procedowania wniosków refundacyjnych dotyczących leków.



Nieobecność ministra zdrowia przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz nazwał uciekaniem od odpowiedzialności, na które nie ma zgody.

Minister próbuje uciec od problemu. (...) Styl przedstawiania odpowiedzi powoduje, że składamy wniosek o wotum nieufności dla ministra zdrowia. (...) Trudu obrony ministra Szumowskiego będzie musiał podjąć się na sali plenarnej premier Morawiecki, który będzie musiał powiedzieć publicznie, czy akceptuje to, co dzieje się w resorcie - stwierdził.



Wniosek o wotum nieufności ma być gotowy w przyszłym tygodniu.