Areszt dla byłych menedżerów Orlenu. Sąd zdecydował o wysokich kaucjach

RMF24

Były wiceprezes Orlenu Michał R. oraz trzech dyrektorów spółki trafiło do aresztu tymczasowego. Sąd w Łodzi zdecydował, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości od 500 tys. do 1 mln zł. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw, które mogło narazić państwowego giganta na miliardowe straty.

Zarzuty dla menedżerów Orlenu

We wtorek zatrzymano pięciu byłych i obecnych menedżerów Orlenu. To efekt śledztwa prowadzonego przez prokuraturę od ponad dwóch lat. Sprawa dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku, kiedy – według śledczych – w spółce miało dochodzić do bezpodstawnego zaniżania cen paliw.

Prokuratura twierdzi, że działania menedżerów doprowadziły do powstania szkody w wysokości ponad 4,1 miliarda złotych.

Decyzja sądu: areszt z możliwością wyjścia za kaucją

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec czterech podejrzanych areszt tymczasowy. W czwartek rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała, poinformował, że areszt może zostać zamieniony na wolnościowy środek zapobiegawczy, jeśli podejrzani wpłacą wysokie poręczenia majątkowe – od 500 tys. do 1 mln zł.

Troje z nich ma czas na wpłatę do 17 października, a osoba z najwyższą kaucją – do 21 października.

Wobec piątego z zatrzymanych prokurator zastosował łagodniejsze środki zapobiegawcze.

O co chodzi w sprawie Orlenu?

Według komunikatu Prokuratury Krajowej menedżerowie Orlenu mieli przekroczyć swoje uprawnienia i nie dopełnić obowiązków, ustalając ceny paliw na poziomie 5,99 zł za litr w okresie od 1 do 15 października 2023 roku. Śledczy uważają, że taka polityka cenowa spowodowała ogromne straty dla spółki. Podejrzanym grożą kary od 5 do 25 lat więzienia.