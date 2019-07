64-latek podejrzany m.in. o zabójstwo 43-letniej kobiety na warszawskim Bródnie został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Wcześniej w Prokuraturze Okręgowej usłyszał trzy zarzuty. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Do zabójstwa 43-latki doszło w piątek przy ul. Łąkocińskiej w Warszawie / Jakub Kamiński / PAP

Do zabójstwa 43-latki doszło w piątek przy ul. Łąkocińskiej w Warszawie. 64-latek, który najpierw strzelał do kobiety, ranił także jej 19-letniego syna. Chłopak trafił do szpitala; jest w dobrym stanie. Po ataku mężczyzna miał wyjść przed kamienicę, gdzie miał podpalić samochód i pobliską altanę.



W sobotę podejrzany usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, usiłowania zabójstwa oraz zniszczenia mienia. Motywem zabójstwa był konflikt sąsiedzki.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które zostaną zweryfikowane w toku śledztwa czynności.



Biorąc pod uwagę wysoką karę grożącą mężczyźnie za zabójstwo, a także obawę matactwa i popełnienia podobnego czynu, prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy dla podejrzanego. W niedzielę sąd podzielił opinię prokuratora. 64-latek został aresztowany na trzy miesiące.