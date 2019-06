Zawieszono akcję ratunkową na Zalewie Szczecińskim. Na razie nie odnaleziono 80-letniego sternika, którego jacht był osadzony na mieliźnie w pobliżu Lubina w Zachodniopomorskiem. Akcja prawdopodobnie zostanie wznowiona we wtorek.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jednostki WOPR przerwały działania ze względu na nocną porę - poinformował Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Akcję zawiesiły także jednostki SAR i policja.



Ośmiometrowy jacht miał dopłynąć z Trzebieży do Wolina. Jednostkę bez załogi odnaleziono na mieliźnie na wysokości Lubina, w pobliżu Międzyzdrojów. Jej sternik, według informacji służb, to 80-letni mężczyzna.



Poszukiwania zostaną najprawdopodobniej wznowione we wtorek rano.