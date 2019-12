"​Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Jacka M. Do zatrzymania doszło w związku z podejrzeniem publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym" - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Były ksiądz Jacek M. jest związany ze środowiskiem narodowców.

"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Jacka M., w związku z podejrzeniem publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych poprzez publikację w dniu 9 listopada 2019 r. na portalu internetowym artykułu pt. Polska w cieniu żydostwa. O masowej zdradzie i dywersji wobec odradzającego się Państwa, czyli skrywana prawda na stulecie odzyskania niepodległości" - podkreślił Żaryn w komunikacie.



Jak zaznaczył koordynator służb specjalnych, do zatrzymania doszło na polecenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto i będą prowadzone z nim dalsze czynności procesowe.

Rozwiązany marsz we Wrocławiu