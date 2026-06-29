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Medycy, jadąc karetką, nagli wypadli z drogi na autostradzie A4. Do wypadku doszło w nocy - z soboty na niedzielę - w okolicy Brzezimierz w kierunku Wrocławia.
Groźny wypadek karetki pogotowia
„Gazeta Wrocławska” ustaliła, że członkowie załogi, którzy ucierpieli w wypadku, trafili do szpitala. „Troje w stanie ciężkim, jedna osoba w stanie krytycznym” - czytamy w publikacji portalu.
Centrum Medyczne ERMED w mediach społecznościowych zwróciło się z apelem o pomoc. W wypadku ucierpieli ich pracownicy. „Nasi koledzy ratownicy i koleżanki ratownicy z innej firmy ulegli bardzo poważnemu wypadkowi” - przekazał ERMED.
Apel o zbiórkę krwi
Zaapelowano o oddanie krwi dla Adriana i Janusza - pracowników ERMED-u.
„Jeśli Twój stan zdrowia pozwala na oddanie krwi, prosimy o zgłoszenie się do centrum krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża we Wrocławiu i poinformowanie, że oddajesz krew dla Adriana i Janusza" - napisali medycy.
Okoliczności groźnego wypadku na autostradzie A4 wyjaśnia policja.