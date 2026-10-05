7 października – dzień, którego Polska nie wybrała na święto niepodległości. Dlaczego?

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Choć od lat świętujemy 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości, historycy coraz częściej wskazują na inną, niemal zapomnianą datę. 7 października 1918 roku, po 123 latach niewoli, w „Monitorze Polskim” ukazała się Deklaracja Niepodległości Polski. Czy to właśnie ten dzień powinien być uznawany za prawdziwy moment odzyskania suwerenności przez nasz kraj?

Deklaracja, która zmieniła wszystko

Mało kto pamięta, że już 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła Deklarację Niepodległości Polski. Za inicjatywą stał książę Zdzisław Lubomirski, członek Rady Regencyjnej – jedynego wówczas polskiego organu władzy uznawanego międzynarodowo.

W dokumencie, rozpoczynającym się słowami „Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybija”, Rada Regencyjna oficjalnie ogłosiła zerwanie wszelkich więzów z państwami zaborczymi.

Deklaracja miała realne skutki polityczne – rozpoczęto rozbrajanie wojsk okupacyjnych i przejmowanie struktur wojskowych przez Polską Siłę Zbrojną.

Książę Lubomirski – bohater w cieniu Piłsudskiego

W powszechnej świadomości odzyskanie niepodległości kojarzy się jednak głównie z postacią Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego czy Romana Dmowskiego. Tymczasem to właśnie książę Zdzisław Lubomirski odegrał kluczową rolę w procesie odbudowy polskiej państwowości. Jako prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, Lubomirski nie tylko dbał o sprawy samorządowe, ale także chronił rodaków przed poborem do armii zaborczych i aktywnie działał na rzecz powstania polskich struktur państwowych.

Rada Regencyjna – niedoceniony organ władzy

Rada Regencyjna, w skład której oprócz wspomnianego Lubomirskiego weszli arcybiskup Aleksander Kakowski i ziemianin Józef Ostrowski, była pierwszym uznanym na arenie międzynarodowej przedstawicielem polskiej władzy. To właśnie ten organ, korzystając z historycznego momentu upadku państw zaborczych, ogłosił niepodległość Polski i rozpoczął budowę nowoczesnego państwa.

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11 listopada – data polityczna czy historyczna?

Rada Regencyjna, choć odegrała fundamentalną rolę w procesie odzyskiwania niepodległości, pozostała w cieniu. Jej działalność była często marginalizowana ze względu na fakt, że została powołana przez państwa zaborcze.

Nie powinno więc dziwić, że na datę święta niepodległości nie wybrano 7 października, a 11 listopada. To właśnie tego dnia 1918 - po powrocie z Magdeburga - przejął on władzę nad polskim wojskiem z rąk Rady Regencyjnej. Był to symboliczny moment, który z czasem zyskał polityczne znaczenie.

Warto też zaznaczyć, że 11 listopada symbolizuje również koniec I wojny światowej - tego dnia 1918 roku w lesie pod Compiegne we Francji podpisano rozejm pomiędzy państwami Ententy a Cesarstwem Niemieckim. Był to symboliczny koniec konfliktu, który przez cztery lata pochłonął miliony istnień i zmienił mapę Europy. To właśnie ten dzień uznawany jest za moment przełomowy nie tylko dla Polski, ale i dla całego kontynentu.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym dopiero w 1937 roku. Zrobiono to specjalną ustawą. Wcześniej rozważano także inne daty, jak choćby 3 maja – rocznicę uchwalenia Konstytucji.