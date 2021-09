Tegoroczny, siódmy już festiwal KultURO ma dotrzeć do najmłodszych mieszkańców Krakowa. Związany będzie z tematyką profilaktyki, i to nie tylko chorób układu moczowego, ale także tej ogólnorozumianej. Festiwal odbędzie się w ramach obchodzonego na całym świecie Tygodnia Urologii: od 27 września do 2 października.

