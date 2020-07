59-letnia mieszkanka Sławkowa w województwie śląskim usłyszała zarzut zabójstwa swojego męża - właściciela dużej firmy produkcyjnej. Jego zwłoki znaleziono trzy lata temu w lesie nieopodal Włocławka. Kilka miesięcy wcześniej kobieta zgłosiła zaginięcie męża. Śledztwo wykazało, że to ona odpowiada za jego śmierć.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie prokuratorskich zarzutów zabójstwa, składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań" - poinformował w poniedziałek zespół prasowy śląskiej policji.



Podejrzana nie przyznała się do winy. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zabójstwo grozi jej dożywocie. "Wiele wskazuje na to, że w zbrodni mogły uczestniczyć także inne osoby. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w sprawie" - wskazują policjanci.

Zwłoki znalezione w lesie

W maju 2017 roku kobieta zgłosiła zaginięcie męża - miał rzekomo pojechać na spotkanie biznesowe, po czym nie dał znaku życia. Dwa miesiące później w lesie nieopodal Włocławka myśliwy natknął się na zawinięte w folię zwłoki - badania genetyczne potwierdziły, że jest to zaginiony 56-latek. Charakter obrażeń wskazywał, że mężczyzna został zamordowany.



Po odnalezieniu ciała postępowanie w tej sprawie zostało przejęte z bydgoskiej prokuratury przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Policjanci z wydziału kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej szybko podali w wątpliwość przedstawioną przez żonę mężczyzny wersję wydarzeń, mówiącą o jego tajemniczym zaginięciu. W śledztwie przesłuchano kilkadziesiąt osób, analizowano też m.in. nagrania z monitoringu i zawartość komputerów w firmie należącej do zamordowanego.



"Kolejne przesłuchane osoby i kolejne poczynione w sprawie ustalenia śledczych coraz bardziej przybliżały ich do żony zamordowanego mężczyzny, jednocześnie osłabiając wiarygodność złożonych przez nią zeznań. Jednym z istotnych dowodów okazała się sporządzona dwa miesiące temu przez policyjnego profilera identyfikacja psychologiczna - profil psychologiczny osoby podejrzanej o zbrodnię" - poinformowali policjanci.



Przed tygodniem - ponad trzy lata od zbrodni - podejrzana o morderstwo kobieta została zatrzymana i usłyszała prokuratorskie zarzuty.