​Cztery osoby, w tym wysoki rangą oficer, zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w podwarszawskiej Zielonce - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sztuczne zawyżanie cen przy dostawach elementów do systemu szkoleń strzeleckich "Śnieżnik".

Zdjęcie ilustracyjne / foto. CBA / CBA

Jeden z zatrzymanych to podpułkownik - kierownik jednego z zakładów Instytutu - odpowiedzialny za projekt "Śnieżnik". Pozostałe osoby to biznesmeni związani z oficerem, którzy dostarczali elementy systemu i gwarantowali serwis.

Zdaniem CBA podpułkownik stworzył łańcuch firm, które przez lata realizowały dostawy elementów projektu "Śnieżnik". Okazało się, że ustalone ceny towarów i usług były wielokrotnie wyższe niż ich wartość. Przykładowo na rynku jeden z podzespołów kosztował 300 złotych, a Instytut płacił za niego 4 tysiące. Śledczy szacują, że od 2010 roku Instytut stracił na tym procederze co najmniej 13 milionów złotych.

"Śnieżnik" to system służący do szkoleń żołnierzy na stanowiskach ogniowych, do oceny celowania z broni strzeleckiej podczas szkoleń na strzelnicach, na polu walki lub w pomieszczeniach. Jest także stosowany do szkoleń strzelców śmigłowców, strzelców wyborowych oraz obsługi moździerzy.