26 grudnia 2026 r. wypada w sobotę .Sprawdź, czy dostaniesz dodatkowy dzień wolny

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W tym roku drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, wypada w sobotę. Czy w związku z tym przysługuje dodatkowy dzień wolny? Jakie obowiązki mają pracodawcy, a jakie prawa pracownicy?

Dzień wolny za święto w sobotę – co mówi Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca musi odpowiednio zmniejszyć liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Najczęściej realizuje się to poprzez wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego.

Darmowe dni wolne do odebrania w 2027 roku. Zobacz, kiedy opłaca się wziąć urlop Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze kilka miesięcy to już teraz warto pomyśleć o zaplanowaniu urlopu w przyszłym roku. Szczególnie dlatego, że przy odpowiednim rozplanowaniu możemy zyskać nawet 28 dni wolnego. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć…

Grudzień 2026 pod lupą – ile faktycznie dni wolnych?

W grudniu 2026 roku mamy aż trzy dni ustawowo wolne od pracy, które przypadają w dni inne niż niedziela: 24 grudnia (Wigilia), 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) i 26 grudnia (drugi dzień świąt, czyli sobota). Dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, pracujących od poniedziałku do piątku, oznacza to konieczność zaplanowania dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia.

Przykład rozliczenia:

- 23 dni robocze w grudniu × 8 godzin = 184 godziny

- Odejmujemy 3 święta (24, 25, 26 grudnia) × 8 godzin = 24 godziny

- Wymiar czasu pracy w grudniu 2026 r. wynosi więc 160 godzin, czyli 20 dni pracy po 8 godzin

Kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za 26 grudnia?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę musi być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto.

W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, wolne za 26 grudnia musi przypadać w grudniu 2026 roku. O terminie decyduje pracodawca – może to być np. 28 grudnia (poniedziałek) lub inny dzień, który nie zakłóci funkcjonowania firmy.

Czy każdy pracownik dostanie cały dzień wolny?

Nie zawsze pracownik dostanie cały dzień wolny. Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają proporcjonalnie obniżony wymiar czasu pracy. Przykładowo, przy 1/2 etatu obniżenie wynosi 4 godziny, a przy 3/5 etatu – 4,8 godziny. W praktyce może to oznaczać skrócenie dnia pracy lub udzielenie części dnia wolnego.

Co jeśli dzień wolny koliduje z urlopem lub zwolnieniem lekarskim?

Dzień wolny za święto w sobotę nie jest urlopem wypoczynkowym. Jeśli pracownik ma w tym czasie zaplanowany urlop, nie traci dnia urlopowego – jest to po prostu dzień wolny wynikający z harmonogramu.

Podobnie w przypadku zwolnienia lekarskiego – nie ma obowiązku wyznaczania kolejnego dnia wolnego, jeśli pracownik był chory w dniu wyznaczonym jako wolny za święto.

Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie?

Nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy może skutkować powstaniem nadgodzin, za które należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatkowo, podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca może zostać ukarany grzywną od 2000 do nawet 60 000 zł za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Administracja publiczna – kiedy wolne za 26 grudnia?

W administracji rządowej terminy dni wolnych są ustalane odgórnie. W 2026 roku za święto 26 grudnia przewidziano dzień wolny 28 grudnia (poniedziałek).

W sektorze prywatnym decyzja należy do pracodawcy.