Darmowe dni wolne do odebrania w 2027 roku. Zobacz, kiedy opłaca się wziąć urlop

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Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na etacie, przysługuje od 20 do 26 dni wypoczynku. Ich długość reguluje Kodeks pracy. Kalendarz świąt w 2027 roku obejmuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Co istotne, dwa z nich wypadają w sobotę, dzięki czemu pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Warto zwrócić uwagę na święta ruchome, takie jak Wielkanoc czy Boże Ciało, które co roku determinują terminy wiosennych i letnich wyjazdów.

Pełna lista dni wolnych, jakie przewiduje kalendarz na przyszły rok:

1-6 stycznia: urlop 4 i 5 stycznia oznacza 6 dni wolnego,

1-4 maja: 4 dni wolnego bez brania urlopu,

27-30 maja: urlop 28 maja daje 4 dni wolnego,

11-14 listopada: urlop 12 listopada wydłuża wolne do 4 dni,

24 grudnia-2 stycznia: 4 dni urlopu dają aż 10 dni wolnego.

Kalendarz na 2027 roku pokazuje, że rok ten sprzyja fanom weekendowych wyjazdów, jak również błogiego relaksu. Warto zaznaczyć, że w najbardziej komfortowej sytuacji będą pracownicy, którzy pracują wyłącznie w dni robocze i nie muszą przychodzić do pracy w weekendy. Już początek roku daje szansę na solidny odpoczynek od pracy. Nowy Rok wypada w piątek, co daje pierwszy dłuższy weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak dobierzemy wolne 4, 5, 7 i 8 stycznia, zyskamy aż 10 dni przerwy przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu, z uwagi na dzień wolny 6 stycznia (Święto Trzech Króli).

Dłuższa majówka niż zwykle?

Następna okazja do wydłużenia wypoczynku pojawi się w marcu z okazji Świąt Wielkanocy. Wówczas biorąc urlop w piątek 26 marca, można zyskać wolne aż do poniedziałku 29 marca, co w sumie daje cztery dni wolnego. Kolejna okazją do dłuższego wypoczynku będzie majówka. 1 maja w przyszłym roku kalendarzowym przypada w sobotę, a 3 maja - poniedziałek. To idealny moment, by zaplanować dłuższy wyjazd na przełomie kwietnia i maja, zwłaszcza, że święto w sobotę oznacza tzw. dodatkowy dzień wolny. Bardzo atrakcyjnie wygląda również koniec tego miesiąca. Boże Ciało tradycyjnie wypada w czwartek - w przyszłym roku będzie to 27 maja. Biorąc wolne w piątek, 28 maja, zyskujemy cztery dni nieprzerwanego wypoczynku.

Jesień 2027 roku również będzie okazją do odpoczynku. Tradycyjnie 1 listopada jest dniem wolnym (Wszystkich Świętych). W 2027 r. przypada w poniedziałek, co daje w sumie trzy dni wolnego. Z kolei Narodowe Święto Niepodległości, czyli 11 listopada, to czwartek. Wystarczy więc zarezerwować sobie jeden dzień urlopu w piątek, by cieszyć się kolejnym długim weekendem w listopadzie.

Podobnie wygląda sytuacja z Wigilią, która w przyszłym roku przypada w piątek i będzie również oznaczać dzień wolny od pracy. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, to sobota, co daje tzw. dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Drugi dzień świąt przypada w niedzielę. Aby wydłużyć świąteczny wypoczynek, warto odebrać tzw. dodatkowy dzień wolny w poniedziałek 27 grudnia i zaplanować urlop w kolejne dni - 28, 29, 30 i 31 grudnia (od wtorku do piątku), aby cieszyć się bardzo długą przerwą z uwagi na to, że 1 stycznia 2028 wypadnie w sobotę.

Dni wolne w 2028 roku

Jak zatem - pod względem dni wolnych od pracy - wygląda sytuacja w 2028 roku? W kolejnym roku kalendarzowym przypada 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, z czego 9 wypada w dniach od poniedziałku do piątku. W 2028 roku dni wolne obejmują Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielkanoc (16–17 kwietnia), Święto Pracy (1 maja) czy Święto Konstytucji 3 Maja. Okazują do wypoczynku będzie także święto Zielonych Świątków, które przypada 4 czerwca.

Do tego należy dodać Boże Ciało (15 czerwca), wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny obchodzony 15 sierpnia. Tradycyjnie wolne od pracy przypada także 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych. Dni wolne w roku kalendarzowym w 2028 roku zwieńczą Święto Niepodległości oraz Boże Narodzenie.