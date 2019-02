Niedziela niemal w całym kraju słoneczna i ciepła. W ciągu dnia więcej chmur jedynie na północy kraju i tam możliwy niewielki deszcz. Miejscami termometry pokażą do 14 stopni.

Kwitnące krokusy na Jasnych Błoniach w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Najchłodniejszym regionem będzie Suwalszczyzna, gdzie temperatura wyniesie od pięciu do dziewięciu stopni. W centrum Polski oraz na Dolnym Śląsku dziś kolejny, bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą czternaście stopni. W ciągu dnia wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.



W nocy sporo chmur. Przejaśnienia i rozpogodzenia głównie na południu Polski. Lokalnie na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a lokalnie do 100 metrów. Temperatura minimalna od -2 st. na południu do 3 st. na wybrzeżu, w kotlinach sudeckich i karpackich około -3 st. Wiatr słaby, z kierunków południowych i zachodnich.





Co nas czeka w poniedziałek?

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Na wschodzie Polski słabe opady deszczu. Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 4 st. 5 st. na krańcach wschodnich, około 8 st. w centrum, do 14 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.