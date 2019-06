11-miesięczny Szymon, który w styczniu trafił do Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, został we wtorek odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Decyzję mieli podjąć na porannej komisji lekarze i - jak podkreślają rodzice - stało się to wbrew ich woli. Dziecko zmarło. Rodzice zapowiadają, że złożą zawiadomienie do prokuratury.

