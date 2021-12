Do dramatycznej sytuacji doszło na terenie wrocławskiej Kleciny. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że 11-letnia dziewczynka stoi w otwartym oknie mieszkania na drugim piętrze i chce skoczyć. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce. Jeden z policjantów w rozmowie z dziewczynką przekonał ją, by weszła z powrotem do domu. Jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

