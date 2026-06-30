RMF24

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo ws. „dwóch wież”. O tej decyzji poinformował jej rzecznik - Piotr Antoni Skiba. Chodzi o sprawę, w związku z którą wzywany do prokuratury był lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prokuratura informuje, że do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że w sprawie badane były trzy główne wątki. Pierwszy dotyczył doprowadzenia Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi (nie mniej niż 1,3 mln euro, przez osoby działające w imieniu Srebrna sp. z o.o.) poprzez wprowadzenie go w błąd.

Drugi wątek obejmował przyjęcie 50 tys. złotych łapówki przez członka Rady Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego” w zamian za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Trzeci dotyczył m.in. nakłaniania Birgfellnera do przekazana 100 tys. złotych łapówki członkowi Rady Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego”.

Jak czytamy w komunikacie, trzy opisane kwestie umorzone zostały „wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”.

O co chodzi w sprawie „dwóch wież”?

Spółka Srebrna, powiązana z Jarosławem Kaczyńskim, zatrudniła austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do przygotowania projektu inwestycyjnego, który obejmował projekt architektoniczny i strategię realizacji. Mimo wykonanej pracy Srebrna wstrzymała projekt i nie uregulowała należności wobec Birgfellnera.

„Gazeta Wyborcza” pod koniec stycznia 2019 r. publikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 r. - m.in. prezesa PiS z Birgfellnerem - dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Z kolei w połowie lutego 2019 r. „GW” podała, że Birgfellner zeznał w prokuraturze, iż Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna.

W lutym 2019 r. w rozmowie z PAP lider PiS mówił m.in., że Birgfellner „żądał pieniędzy za prace, które były nieudokumentowane w żaden sposób”.

Jego żądanie można streścić do tego, że miałbym zmusić radę nadzorczą i zarząd spółki Srebrna, żeby wbrew prawu, wbrew ustawie o rachunkowości wypłaciły mu pieniądze, czego nie chciałem, ani nie mogłem zrobić. Żadne z tych ciał nie uległoby podobnym żądaniom - powiedział wtedy Kaczyński.

Sprawa „dwóch wież” w czasach rządów PiS zakończyła się odmową wszczęcia śledztwa. Później znalazła się w audycie Prokuratury Krajowej dotyczącym postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023.