Sejm uchwalił ustawę o nocnej prohibicji w całym kraju. To nie wszystko

RMF24

Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu oraz podwyższenie opłaty za jego sprzedaż.

Projekt ustawy przygotowała Lewica; był on rozpatrywany łącznie z poselskim projektem Polski 2050, jednak Komisja Zdrowia jako wiodącą wybrała propozycję ugrupowania Włodzimierza Czarzastego.

Za uchwaleniem ustawy, przygotowanej przez Lewicę, głosowało 400 posłów, przeciw było 29 parlamentarzystów, a czterech wstrzymało się od głosu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Co zakłada ustawa?

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. 22.00-6.00 (z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne). Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21:00-22:00 lub 6:00-9:00.

Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Nowe regulacje mówią ponadto, że pracownik, który sprzedaje alkohol, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego będzie miał obowiązek sprawdzenia jego wieku (dotychczas miał jedynie taką możliwość). W przypadku braku okazania dokumentu sprzedawca ma obowiązek odmówienia sprzedaży alkoholu.

To nie wszystko - opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe. Na opakowaniach mają być widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Regulacja podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. z 2100 zł do 4200 zł.

Jakie poprawki przyjął Sejm?

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. zmiany definicji promocji napojów alkoholowych oraz wprowadzają sprzedaż alkoholu na odległość. To poprawki PSL - Trzeciej Drogi.

Przyjęto także poprawkę Polski 2050 dotyczącą zezwoleń na urządzanie gier losowych wykorzystywanych do reklamy alkoholu dozwolonej na podstawie dotychczasowych przepisów. Pozwolenia wydane przed wejściem w życie tej ustawy mają być ważne przez czas, na jaki zostały udzielone.