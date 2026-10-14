„Prezydent abdykuje z obowiązków”. Donald Tusk o sytuacji w TK

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Premier Donald Tusk zabrał głos ws. dzisiejszego ślubowania Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i późniejszych protestów przed gmachem tej instytucji. Stwierdził m.in., że prezydent Karol Nawrocki, który nie przyjął ślubowania m.in. od Berka, „zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego Konstytucja”. „Nikt nie jest zainteresowany, aby dochodziło do scen, do agresji między Polakami. Ale nie ulega wątpliwości, że państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję” - grzmiał lider Koalicji Obywatelskiej.

Jak wyglądało ślubowanie Berka w Sejmie?

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Następnie Berek złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP, a potem — wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm — udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem.

Bogdan Świeczkowski poinformował, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

Tusk atakuje prezydenta: Zawiesza sam siebie

Po sejmowym ślubowaniu Berka przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego zorganizowano protest, w którym wzięli udział m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nawiązał do tego w opublikowanym na portalu X wystąpieniu premier Donald Tusk.

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, próba zablokowania prawidłowo wybranych sędziów przez uzurpatorów. Awantury i burdy pod bramą Trybunału. Tak, to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy trzy lata temu - mówił szef rządu.

Tusk podkreślił, że jego obóz miał świadomość, iż wygrana w wyborach z 15 października 2023 r, „sama z siebie nie załatwi narastającego problemu łamania praworządności”.

Od pierwszych dni próbowaliśmy przywrócić prawny ład i praworządność w Polsce. Krok po kroku będziemy to stanowczo dalej robić. Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z Konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego Konstytucja - grzmiał lider Koalicji Obywatelskiej.

Tusk: Jeden obraz wystarczy za cały komentarz

Premier zwrócił też uwagę, że nawet prezydent nie może narażać interesu Polaków i państwa na szwank. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu „absolutny brak odpowiedzialności za własną ojczyznę”.

Usłyszeliśmy dzisiaj pod bramą Trybunału Konstytucyjnego z ust działaczy PiS-u hasła pełne wulgaryzmów i agresywnych gróźb pod adresem niezależnych mediów, policjantów, służb miejskich i innych obywateli. Obywateli, którzy mają inne poglądy niż prezes Kaczyński. To on nazwał funkcjonariuszy barbarzyńską dziczą w towarzystwie panów Bąkiewicza i Macierewicza. Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz – zauważył Tusk.

Lider KO zapewnił, że policja, prokuratura i inne służby będą działać w taki sposób, by „praworządność znowu stała się naszą polską codziennością”. Wyraził też nadzieję, że nowo wybrani sędziowie będą mogli rozpocząć niedługo regularną pracę.