Badanie przeprowadzono w dniach 24–27 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób - już po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Jak pokazuje sondaż, zamieszanie nie wpłynęło znacząco na spadek poparcia Koalicji Obywatelskiej - pozostaje ona liderem z poparciem 28 proc. W porównaniu z badaniem z 4 czerwca zaliczyła jednak niewielki spadek o 1,3 pkt proc.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost o 0,4 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.
Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 13,7 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym sondażem.
Zmiany wśród mniejszych ugrupowań
Z badania wynika, że spada poparcie dla większości ugrupowań obecnej koalicji rządowej, z wyjątkiem Lewicy. Formacja notuje 8,2 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc.
Spadki odnotowały:
- PSL – 4,1 proc. (spadek z 4,2 proc.),
- Polska 2050 – 0,8 proc. (spadek z 1,5 proc.).
Z kolei wzrost poparcia zanotowały:
- Konfederacja Korony Polskiej – 9 proc. (wzrost z 8 proc.),
- Partia Razem – 3,2 proc. (wzrost z 2,9 proc.).
Stawkę zamyka Centrum z wynikiem 0,1 proc.
Frekwencja i metodologia
Chęć udziału w wyborach deklaruje 63 proc. uprawnionych do głosowania.
Badanie zostało zrealizowane metodą CATI, czyli telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.