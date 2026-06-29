RMF24

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się pod koniec czerwca, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 28 proc. badanych – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Które partie weszłyby jeszcze do Sejmu?

Badanie przeprowadzono w dniach 24–27 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób - już po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Jak pokazuje sondaż, zamieszanie nie wpłynęło znacząco na spadek poparcia Koalicji Obywatelskiej - pozostaje ona liderem z poparciem 28 proc. W porównaniu z badaniem z 4 czerwca zaliczyła jednak niewielki spadek o 1,3 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost o 0,4 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 13,7 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym sondażem.

Zmiany wśród mniejszych ugrupowań

Z badania wynika, że spada poparcie dla większości ugrupowań obecnej koalicji rządowej, z wyjątkiem Lewicy. Formacja notuje 8,2 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc.

Spadki odnotowały:

PSL – 4,1 proc. (spadek z 4,2 proc.),

Polska 2050 – 0,8 proc. (spadek z 1,5 proc.).

Z kolei wzrost poparcia zanotowały:

Konfederacja Korony Polskiej – 9 proc. (wzrost z 8 proc.),

Partia Razem – 3,2 proc. (wzrost z 2,9 proc.).

Stawkę zamyka Centrum z wynikiem 0,1 proc.

Frekwencja i metodologia

Chęć udziału w wyborach deklaruje 63 proc. uprawnionych do głosowania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI, czyli telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.