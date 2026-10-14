Nowy sondaż CBOS. Rząd Tuska traci zwolenników, ale przeciwników nie przybywa

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Na początku października 43 proc. ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a 31 proc. jako jego zwolennicy – wynika z najnowszego sondażu CBOS. 54 proc. badanych negatywnie oceniło fakt, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zadowolonych z tego faktu było 33 proc. CBOS zauważył, że październik przyniósł niewielkie i niejednoznaczne zmiany stosunku Polaków do rządu.

„Odnotowujemy lekki spadek odsetka zwolenników urzędującego gabinetu, a także osób pozytywnie oceniających jego dotychczasowe dokonania i szanse na poprawę sytuacji gospodarczej. Zmiany te nie przekładają się jednak na wzrost krytycyzmu wobec rządu ani pogorszenie ocen jego działalności” - podkreślono.

Wyniki badania CBOS

31 proc. ankietowanych określiło się jako zwolennicy rządu (spadek o 2 pkt proc. względem wrześniowego badania). 43 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.) to przeciwnicy gabinetu.

22 proc. badanych wykazało obojętność (wzrost o 2 pkt. proc.). Odpowiedź „trudno powiedzieć”, wskazało 4 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

opinie o rządzie Donalda Tuska w 2026 roku

Ocena rządu Tuska

Ankietowani zostali też zapytani, jak oceniają wyniki działalności rządu premiera Donalda Tuska od czasu objęcia przez niego władzy.

55 proc. oceniło tę działalność negatywnie (bez zmian), a pozytywnie - 32 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.). Odpowiedź „trudno powiedzieć”, wybrało 12 proc. ankietowanych (o 3 pkt proc. więcej).

31 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy ich zdaniem polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 2 pkt proc.). Negatywnie odpowiedziało natomiast 57 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Bez zdania było 13 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

Pytanie o Donalda Tuska

W sondażu zapytano też, czy badani są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Na tak postawione pytanie, pozytywnie odpowiedziało 33 proc. ankietowanych (bez zmian). Negatywną odpowiedź wybrało 54 proc. (spadek o 1 pkt proc.) Z kolei odpowiedź „trudno powiedzieć”, wskazało 13 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach 1-11 października na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 60,7 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI).