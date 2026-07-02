Nowy sondaż CBOS: Prezydent Nawrocki zyskał, Sejm i Senat stracił

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki poprawił notowania - wynika z najnowszego sondażu CBOS. W czerwcu jego działalność pozytywnie oceniło 51 proc. Polaków. Jednocześnie wyraźnie pogorszyły się oceny Sejmu i Senatu.

Sondaż CBOS: ponad połowa dobrze oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego

W czerwcowym badaniu CBOS działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze oceniło 51 proc. badanych. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Negatywną ocenę wyraziło 39 proc. respondentów, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w maju. Z kolei 10 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe.

Czerwcowy pomiar przyniósł poprawę oceny prezydenta przy jednoczesnym pogorszeniu notowań parlamentu.

Gorsze oceny Sejmu. Więcej negatywnych opinii

Znacznie słabiej oceniana jest działalność Sejmu. Pozytywnie pracę izby niższej parlamentu oceniło 30 proc. badanych, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe względem majowego badania.

Jednocześnie 55 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię o działalności Sejmu. To wzrost aż o 6 punktów procentowych. 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe.

Senat z niższymi notowaniami

Spadły także oceny działalności Senatu. Pozytywnie pracę izby wyższej oceniło 33 proc. respondentów, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej.

Negatywne zdanie o działalności Senatu wyraziło 41 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 27 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu.

Władze miast i gmin oceniane najlepiej

Najwyższe oceny spośród badanych instytucji uzyskały władze lokalne. Działalność władz miasta lub gminy dobrze oceniło 69 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.

Przeciwnego zdania było 21 proc. badanych, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w maju. 10 proc. ankietowanych odpowiedziało, że trudno ocenić działalność samorządów, co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy.

CBOS: pogorszenie ocen parlamentu, poprawa notowań prezydenta

Jak podsumował CBOS, „czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego”.

Badanie zostało przeprowadzone między 11 a 21 czerwca na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów zrealizowano metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. metodą CAWI.