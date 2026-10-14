„Nie wiem, przed kim przysięgał”. Prezydent Nawrocki skomentował ślubowanie Berka

RMF24

„Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry” - powiedział Karol Nawrocki, komentując ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w Sejmie. „Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami” - dodał prezydent Nawrocki.

Prezydent: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister

Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z pewnością nie przed prezydentem RP, a jeśli nie dokonał tej formalności - oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że „wobec” prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach przywykliśmy żyć po roku 89' - to z pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Karol Nawrocki, odpowiadając na pytania mediów po wspólnej konferencji z prezydentem Czarnogóry.

Zdaniem prezydenta nie zmienia się nic

Karol Nawrocki stwierdził zatem, że nie uznaje ślubowania, które Maciej Berek wygłosił o poranku w gabinecie marszałka Sejmu. Zdaniem prezydenta zupełnie nic się nie zmienia: Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, wybrani przez PiS sędziowie dalej stanowią tam większość, a ci wybrani przez obecną większość - i niezatwierdzeni przez prezydenta - sędziami nie są.

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył dziś rano. Decyzja o przeprowadzeniu ceremonii zapadła wczoraj późnym wieczorem, w następstwie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, przyzwalającej na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta.

O godz. 9:00 ślubowanie w Sejmie Maciej Berek złożył „wobec prezydenta”, choć Karol Nawrocki był nieobecny. Podpisaniu noty towarzyszyli natomiast m.in. notariusz, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i niektórzy pozostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

Spory semantyczne. „Przed” a „wobec”

Ślubowanie odbyło się w atmosferze sporu z prezydentem, którego przedstawiciele wielokrotnie zaznaczali, że jego obecność jest niezbędna. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty czy Prokurator Generalny Waldemar Żurek przytaczali natomiast art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym pada określenie „wobec”:

Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.

Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest kierowane do prezydenta, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu. Od dnia wyboru mnie na sędziego TK do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane - powiedział Maciej Berek - mówił Maciej Berek.

„Ja, Maciej Berek składam wobec prezydenta ślubowanie”. Ceremonia w Sejmie O godzinie o 9:00 w Sejmie odbyło się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie w tym miejscu to pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego. Ceremonia odbyła się w…

Dlaczego ślubowanie odbyło się dopiero teraz, skoro Berek został wybrany przez Sejm 4 września?

Po tym, jak Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego skierowała do kancelarii Sejmu pismo ws. „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka, a szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki stwierdził, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział na to w liście do prezydenta Karola Nawrockiego, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”. Zaznaczył również, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego TK Macieja Berka. Ono jednak nie nastąpiło.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK, Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.