Marta Nawrocka ma powody do radości. O takich liczbach mąż może pomarzyć

RMF24

Marta Nawrocka cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzony na zlecenie „Super Expressu” pokazuje, że pierwsza dama jest oceniana wyraźnie lepiej niż prezydent Karol Nawrocki. Jej zaangażowanie w sprawy społeczne i działalność charytatywna przyciągają uwagę i uznanie społeczeństwa.

Rekordowe poparcie dla pierwszej damy

Według najnowszego sondażu Marta Nawrocka otrzymała bardzo wysokie noty od Polaków. Aż 64 procent ankietowanych pozytywnie ocenia jej działalność w roli pierwszej damy. To wynik, o którym wielu polityków może jedynie marzyć.

Polacy rozczarowani rządami Tuska i koalicjantów? Jest nowy sondaż Za nieco ponad rok odbędą się kolejne wybory parlamentarne. Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w wielu sondażach poparcia, nie jest jasne, czy będzie w stanie zbudować większość. O to, czy razem z koalicjantami zasługuje na kolejną kadencję,…

Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna

Marta Nawrocka nie ogranicza się jedynie do reprezentowania kraju u boku męża podczas oficjalnych wizyt i uroczystości. Od początku kadencji aktywnie buduje własny program społeczny. Koncentruje się przede wszystkim na ochronie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy w sieci. Jej działania obejmują walkę z hejtem oraz wzmacnianie praw obywatelskich.

Pierwsza dama założyła fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, która prowadzi warsztaty dla uczniów, działania edukacyjne oraz projekty wspierające rodziny. Regularnie spotyka się także z seniorami, organizacjami społecznymi i wolontariuszami. Jej inicjatywy są szeroko komentowane i doceniane przez opinię publiczną.

Międzynarodowe inicjatywy Marty Nawrockiej

Jesienią tego roku Marta Nawrocka planuje zorganizować w Polsce międzynarodowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Wydarzenie to zostało zapowiedziane podczas jej wizyty w USA i ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą cyfrowa rzeczywistość dla najmłodszych.

Zaskakujące wyniki sondażu. Ponad połowa Polaków stawia na jedno nazwisko Ponad połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki posiada kompetencje, by w przyszłości stanąć na czele polskiej prawicy. Wyniki najnowszego sondażu pokazują, jak oceniany jest jego potencjał przywódczy na tle obecnej sceny politycznej.

Prezydent z bardziej podzielonymi ocenami

Wyniki sondażu pokazują wyraźny kontrast pomiędzy oceną pierwszej damy a prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent uzyskał 47 procent ocen pozytywnych, ale aż 46 procent ankietowanych wystawiło mu ocenę negatywną.

Jak zauważa dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW, pierwsza dama nie jest obarczona taką odpowiedzialnością, która mogłaby budzić negatywne emocje. Jej działalność skupia się na tematach, które nie wywołują silnych sporów społecznych, co przekłada się na wyższy poziom sympatii wśród Polaków.