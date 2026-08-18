Marta Nawrocka ma powody do radości. O takich liczbach mąż może pomarzyć

Rekordowe poparcie dla pierwszej damy
Według najnowszego sondażu Marta Nawrocka otrzymała bardzo wysokie noty od Polaków. Aż 64 procent ankietowanych pozytywnie ocenia jej działalność w roli pierwszej damy. To wynik, o którym wielu polityków może jedynie marzyć.
Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna
Marta Nawrocka nie ogranicza się jedynie do reprezentowania kraju u boku męża podczas oficjalnych wizyt i uroczystości. Od początku kadencji aktywnie buduje własny program społeczny. Koncentruje się przede wszystkim na ochronie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy w sieci. Jej działania obejmują walkę z hejtem oraz wzmacnianie praw obywatelskich.
Pierwsza dama założyła fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, która prowadzi warsztaty dla uczniów, działania edukacyjne oraz projekty wspierające rodziny. Regularnie spotyka się także z seniorami, organizacjami społecznymi i wolontariuszami. Jej inicjatywy są szeroko komentowane i doceniane przez opinię publiczną.
Międzynarodowe inicjatywy Marty Nawrockiej
Jesienią tego roku Marta Nawrocka planuje zorganizować w Polsce międzynarodowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Wydarzenie to zostało zapowiedziane podczas jej wizyty w USA i ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą cyfrowa rzeczywistość dla najmłodszych.
Prezydent z bardziej podzielonymi ocenami
Wyniki sondażu pokazują wyraźny kontrast pomiędzy oceną pierwszej damy a prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent uzyskał 47 procent ocen pozytywnych, ale aż 46 procent ankietowanych wystawiło mu ocenę negatywną.
Jak zauważa dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW, pierwsza dama nie jest obarczona taką odpowiedzialnością, która mogłaby budzić negatywne emocje. Jej działalność skupia się na tematach, które nie wywołują silnych sporów społecznych, co przekłada się na wyższy poziom sympatii wśród Polaków.