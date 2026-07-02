Koalicja rządowa mówi „nie” komisji PiS ws. Szpitala Południowego. „Nie ma szans”

RMF24

Koalicja rządowa nie poprze zapowiadanego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o powołaniu specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. Jak usłyszał od polityków reporter RMF FM Kacper Wróblewski, większość sejmowa jest przeciwna propozycji PiS. „Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm” - mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

Pomysł utworzenia nowej komisji zapowiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według jego deklaracji komisja miałaby działać niezależnie od organów państwowych i zajmować się wyjaśnianiem nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, a także analizą skarg dotyczących funkcjonowania innych szpitali.

Koalicja: Projekt nie ma szans w Sejmie

Politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową nie wierzą w deklarowaną przez PiS apolityczność komisji i zapowiadają, że projekt nie uzyska poparcia w Sejmie.

Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm - podkreśla w rozmowie z RMF FM szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę, że coś się zmieniło - dodaje.

Krytycznie do propozycji odnosi się również Lewica. Zdaniem Dariusza Wieczorka sprawa Szpitala Południowego powinna zostać wyjaśniona przez istniejące instytucje państwowe. Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i podsycanie tematu - mówi nam Dariusz Wieczorek.

Jarosław Kaczyński: Gotowy jest projekt ustawy

Podczas środowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński poinformował, że gotowy jest projekt ustawy umożliwiającej powołanie nowego organu.

Mamy już projekt ustawy, która ma umożliwić powołanie komisji zaufania społecznego. To nie jest komisja śledcza, to nie jest instytucja, którą można porównać do jakiejkolwiek, która do tej pory funkcjonowała w polskim systemie politycznym - powiedział prezes PiS.

Jak podkreślił, komisja nie miałaby charakteru politycznego. Tam nie ma polityków. Wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim organizacje zawodowe ze sfery medycznej - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Według zapowiedzi lidera PiS w skład komisji miałoby wejść m.in. trzech prawników specjalizujących się w sprawach związanych z ochroną zdrowia.

Komisja miałaby badać Szpital Południowy i inne placówki

Jarosław Kaczyński przekonywał, że nowy organ otrzymałby szerokie kompetencje, w tym dostęp do dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań wyjaśniających. Ma powstać organ, który będzie mógł ustalić, co działo się w Szpitalu Południowym, ale też w innych szpitalach. Skargi w służbie zdrowia to sprawa mająca bardzo długą historię – podkreślił.

Jak dodał, komisja miałaby funkcjonować przez określony czas, choć – jak przyznał – dziś trudno przesądzić, jak długo trwałyby jej prace. Wyraził jednocześnie nadzieję, że „nie będą to lata”.

Prezes PiS wcześniej zapowiadał również, że komisja miałaby zostać wyposażona w szerokie uprawnienia do analizy dokumentacji i wyjaśniania skarg dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.