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Nie żyje były poseł Piotr Chmielowski. Miał 61 lat

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (13:52)

Zmarł były poseł VII kadencji Sejmu Piotr Chmielowski, przedsiębiorca i polityk związany m.in. z Ruchem Palikota oraz Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Miał 61 lat.

Nie żyje były poseł Piotr Chmielowski. Miał 61 lat
/Shutterstock
  • Zmarł Piotr Chmielowski, były poseł VII kadencji Sejmu, przedsiębiorca i polityk związany z Ruchem Palikota oraz Sojuszem Lewicy Demokratycznej, miał 61 lat.
  • Informację o śmierci przekazała rodzina; msza żałobna odbędzie się 3 lipca 2026 r. w Bazylice św. Wojciecha w Mikołowie.
  • Chmielowski był absolwentem Politechniki Śląskiej, działał w branży wyrobów medycznych, a w polityce aktywny od lat 90., pełnił funkcję posła w latach 2011-2015 i kierował partią Nowa Demokracja – Tak.

O śmierci Piotra Chmielowskiego poinformowała we wtorek jego rodzina w mediach społecznościowych. „W dniu 28 czerwca 2026 r. zmarł, przeżywszy 61 lat, nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Syn Piotr Chmielowski. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 3 lipca 2026 r. o godz. 9.30 w Bazylice św. Wojciecha w Mikołowie” – przekazano w komunikacie.

Kim był Piotr Chmielowski?

Piotr Sylwester Chmielowski urodził się 27 kwietnia 1965 r. w Chorzowie. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kształcił się także w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. 

W latach 90. rozpoczął działalność gospodarczą w branży wyrobów medycznych, angażując się jednocześnie w działalność organizacji branżowych.

Mandat posła na Sejm VII kadencji uzyskał w 2011 roku, kandydując z listy Ruchu Palikota w okręgu rybnickim. W trakcie kadencji był związany również z klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kolejnych latach pozostawał aktywny politycznie, m.in. kierując partią Nowa Demokracja – Tak. Nie uzyskał reelekcji w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Sejm RP

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