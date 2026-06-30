RMF24

Zmarł były poseł VII kadencji Sejmu Piotr Chmielowski, przedsiębiorca i polityk związany m.in. z Ruchem Palikota oraz Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Miał 61 lat.

O śmierci Piotra Chmielowskiego poinformowała we wtorek jego rodzina w mediach społecznościowych. „W dniu 28 czerwca 2026 r. zmarł, przeżywszy 61 lat, nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Syn Piotr Chmielowski. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 3 lipca 2026 r. o godz. 9.30 w Bazylice św. Wojciecha w Mikołowie” – przekazano w komunikacie.

Kim był Piotr Chmielowski?

Piotr Sylwester Chmielowski urodził się 27 kwietnia 1965 r. w Chorzowie. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kształcił się także w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

W latach 90. rozpoczął działalność gospodarczą w branży wyrobów medycznych, angażując się jednocześnie w działalność organizacji branżowych.

Mandat posła na Sejm VII kadencji uzyskał w 2011 roku, kandydując z listy Ruchu Palikota w okręgu rybnickim. W trakcie kadencji był związany również z klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kolejnych latach pozostawał aktywny politycznie, m.in. kierując partią Nowa Demokracja – Tak. Nie uzyskał reelekcji w wyborach parlamentarnych w 2015 r.