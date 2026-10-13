RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zaczęło się! IMGW straszy ujemnymi temperaturami

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (08:04)

Październik przynosi nam pierwsze tej jesieni przymrozki. We wtorek nad ranem najzimniej było na zachodzie Polski, gdzie temperatura spadła minimalnie poniżej zera. IMGW prognozuje pogodny, choć chłodny dzień.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Zaczęło się! IMGW straszy ujemnymi temperaturami
IMGW informuje o lokalnych przymrozkach, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

IMGW: Przymrozki na zachodzie Polski

We wtorek o godzinie 6 najzimniej było na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie miejscami temperatura spadła poniżej 0°C. Najchłodniej był w Słubicach, gdzie termometry pokazały -0,6°C, a najcieplej w Kołobrzegu - 10,8°C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wcześnie rano zimno było też w Jeleniej Górze (-0,2°C), a w innych miejscach zachodniej Polski temperatura wyniosła tylko od 1 do 4 stopni.

Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą w kraju wyniosła aż 11,4 stopni.

Zobacz wpis na X

Chłodno, ale pogodnie

Jak informuje IMGW, przed nami chłodny, ale miejscami pogodny jesienny dzień. Na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe, natomiast w pozostałych regionach umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie Polski miejscami możliwe słabe opady deszczu.

W Tatrach powyżej 1400 m n.p.m. mogą wystąpić słabe opady śniegu. Rano, głównie na zachodzie i w kotlinach górskich, lokalnie utrzymają się zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 10°C na wschodzie do 14°C na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich 7-9°C.

Wiatr przeważnie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.

Zobacz wpis na X

Jaka temperatura w najbliższych dniach?

IMGW przewiduje od środy niewielkie ocieplenie. W większości kraju ma być 12–16°C, a na zachodzie i południowym zachodzie miejscami 17–18°C.

Po weekendzie spodziewane jest ponowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna przeważnie wyniesie 10–13°C, lokalnie na południu około 7°C.


Źródło: RMF24
Tagi: IMGW przymrozki pogoda w Polsce

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: