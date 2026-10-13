Zaczęło się! IMGW straszy ujemnymi temperaturami

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Październik przynosi nam pierwsze tej jesieni przymrozki. We wtorek nad ranem najzimniej było na zachodzie Polski, gdzie temperatura spadła minimalnie poniżej zera. IMGW prognozuje pogodny, choć chłodny dzień.

IMGW: Przymrozki na zachodzie Polski

We wtorek o godzinie 6 najzimniej było na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie miejscami temperatura spadła poniżej 0°C. Najchłodniej był w Słubicach, gdzie termometry pokazały -0,6°C, a najcieplej w Kołobrzegu - 10,8°C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wcześnie rano zimno było też w Jeleniej Górze (-0,2°C), a w innych miejscach zachodniej Polski temperatura wyniosła tylko od 1 do 4 stopni.

Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą w kraju wyniosła aż 11,4 stopni.

Chłodno, ale pogodnie

Jak informuje IMGW, przed nami chłodny, ale miejscami pogodny jesienny dzień. Na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe, natomiast w pozostałych regionach umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie Polski miejscami możliwe słabe opady deszczu.

W Tatrach powyżej 1400 m n.p.m. mogą wystąpić słabe opady śniegu. Rano, głównie na zachodzie i w kotlinach górskich, lokalnie utrzymają się zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 10°C na wschodzie do 14°C na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich 7-9°C.

Wiatr przeważnie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.

Jaka temperatura w najbliższych dniach?

IMGW przewiduje od środy niewielkie ocieplenie. W większości kraju ma być 12–16°C, a na zachodzie i południowym zachodzie miejscami 17–18°C.

Po weekendzie spodziewane jest ponowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna przeważnie wyniesie 10–13°C, lokalnie na południu około 7°C.