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Kiedy nadejdą mrozy i śnieg? IMGW publikuje długoterminową prognozę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (19:28)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę na najbliższe cztery miesiące. Z analizy wynika, że początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny, a prawdziwie zimowa aura może nadejść dopiero w styczniu lub lutym.

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Kiedy nadejdą mrozy i śnieg? IMGW publikuje długoterminową prognozę
Gdańsk zimą (zdjęcie podglądowe) /Shutterstock
  • IMGW opublikował eksperymentalną prognozę pogody na zimę.
  • Zdaniem synoptyków czeka nas łagodny początek sezonu.
  • Kiedy pojawi się prawdziwa zima w Polsce?
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Łagodny początek sezonu. Listopad i grudzień cieplejsze niż zwykle

Według najnowszych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przełom jesieni i zimy upłynie pod znakiem wyższych temperatur niż te, do których przyzwyczaiły nas ostatnie dekady. Listopad, który zwykle kojarzy się z pierwszymi przymrozkami i szarugą, tym razem ma być cieplejszy od średniej wieloletniej z lat 1991–2020. 

 

Grudzień natomiast zapowiada się jako miesiąc bez większych pogodowych niespodzianek. Zarówno temperatura, jak i suma opadów mają mieścić się w granicach normy. 

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe dotyczą uśrednionych wartości – nie wyklucza to więc krótkotrwałych fal mrozu czy przejściowych opadów śniegu, które mogą pojawić się nawet podczas ogólnie łagodniejszego miesiąca.

Styczeń – początek prawdziwej zimy?

Zgodnie z prognozą IMGW, dopiero w styczniu możemy spodziewać się typowo zimowej aury. Temperatury mają oscylować wokół wieloletniej normy, co oznacza, że w najzimniejszych regionach kraju, takich jak Suwałki, słupki rtęci mogą spadać nawet do -4,7 st. C, a w najcieplejszych (np. Szczecin) utrzymywać się w okolicach 0 st. C lub nieco powyżej. 

Szczególnie interesująco zapowiadają się opady – dla pięciu dużych miast (Kraków, Wrocław, Opole, Katowice i Zakopane) przewidywane są wartości powyżej normy.

Luty – śnieżny finał zimy?

Największe emocje budzi prognoza na luty. To statystycznie najchłodniejszy miesiąc w roku, a według IMGW możemy spodziewać się opadów powyżej normy w całym kraju. 

Jeśli temperatury utrzymają się na typowym dla lutego poziomie, istnieje duża szansa na obfite opady śniegu i prawdziwie zimową aurę. Synoptycy nie wykluczają, że właśnie w tym miesiącu zima pokaże swoje najbardziej surowe oblicze, przypominając tę z sezonu 2025/2026.

 

Warto pamiętać, że choć modele meteorologiczne są coraz bardziej zaawansowane, prognozy długoterminowe zawsze obarczone są pewnym ryzykiem niepewności. Ostateczny przebieg zimy zależy od wielu trudnych do przewidzenia czynników, takich jak zmienna cyrkulacja nad Atlantykiem czy zachowanie wiru polarnego. Eksperci podkreślają, że prognozy mówią o uśrednionych wartościach temperatur i opadów, a lokalne anomalie pogodowe mogą pojawiać się nawet podczas łagodniejszych miesięcy.


Źródło: RMF24
Tagi: zima

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