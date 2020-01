W czwartek usłyszeliśmy wyrok sądu w głośnym procesie o ochronę dóbr osobistych, który I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Krzysztof Rączka wytoczyli Stanisławowi Piotrowiczowi. Warszawski sąd orzekł, że były poseł musi przeprosić I prezes i sędziego SN. Sam Piotrowicz, komentując wyrok, mówi, że odbiera go jako odwet za to, że jest "twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości". Również w czwartek Polska Fundacja Narodowa opublikowała sprawozdanie za 2018 r. Jak z niego wynika, koszty działalności organizacji w tym okresie wyniosły 111 mln zł, z czego prawie 105 mln zł to koszty statutowe. To niemal sześć razy więcej niż w poprzednim roku. Posłowie KO zapowiedzieli, że - w związku z upublicznionymi wydatkami - chcą złożyć zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez zarząd PFN. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dnia.

