Polska Fundacja Narodowa opublikowała sprawozdanie za 2018 r. Koszty działalności organizacji w tym okresie wyniosły 111 mln zł, z czego prawie 105 mln zł to koszty statutowe.

PFN opublikowała sprawozdanie tuż przed północą w noc sylwestrową, czyli w ostatnim możliwym terminie. Według przepisów fundacje muszą opublikować w sieci sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności do końca roku następnego, po tym, którego dokument dotyczy.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że w 2018 roku koszty działalności PFN wyniosły 111 mln zł, z czego prawie 105 mln zł przeznaczono na działalność statutową. To niemal sześć razy więcej niż w poprzednim roku - zauważa serwis Konkret24.pl. Jak przypomina serwis, w 2017 roku organizacja wydała 19,2 mln zł.



Na co PFN wydała pieniądze?

Najwięcej - 33,4 mln zł - PFN wydała na projekt "Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, a także przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i Naród Polski - Reputacja".

Ponad 23 mln zł pochłonął projekt "Polska w Ameryce". Nie podano jednak, na co konkretnie poszły pieniądze.



Na projekt "I love Poland" przeznaczono w 2018 r. 5,5 mln zł, a kwotą 4,2 mln zł wsparto "Rejs niepodległości".



Wydano też 2,5 mln zł na spot z amerykańskim aktorem Melem Gibsonem, który powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 12 mln zł na akcję "100x100", w ramach której zaproszono do Polski stu znanych gości z zagranicy - artystów, aktorów, sportowców, intelektualistów, przedsiębiorców czy liderów opinii.

Ze sprawozdania wynika, że PFN podwoiła też zatrudnienie. Pod koniec 2017 roku pracowało w niej 17 osób, a rok później już 36.



Polska Fundacja Narodowa jest finansowana z budżetów siedemnastu spółek Skarbu Państwa.

Wielomiesięczny przymusowy postój jachtu "I Love Poland"

Jacht "I Love Poland" kupiony za 900 tysięcy euro ma złamany maszt i uszkodzoną burtę. / Paweł Żuchowski / RMF FM

W listopadzie jacht "I Love Poland" po miesiącach naprawy wyruszył w rejs z mariny na Rhode Island w USA. Jednostka miała wziąć udział w prestiżowych regatach Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2019 - jednak z powodu awarii się to nie udało.

W maju tego roku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski ujawnił, że na pokładzie doszło do wypadku . Złamał się maszt, który uszkodził burtę. Jednostka przez długie miesiące była remontowana. Po zakończonym remoncie, do USA przyleciała załoga jachtu, żeby ściągnąć go do Europy.

Pytany o to, jak długo potrwa naprawa, kapitan przyznał, że trudno to precyzyjnie określić / Paweł Żuchowski / RMF FM

Jacht "I love Poland" - przed wypadkiem - miał promować Polskę i brać udział w prestiżowych regatach, które odbywają się w grudniu.