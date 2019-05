W Warszawie i w Brukseli ruszyła karuzela nazwisk. W Polsce z rządu odejdą ministrowie, którzy w niedzielnych wyborach zdobyli mandaty europosłów, a w Brukseli rozpoczął się szczyt, na którym unijni liderzy rozmawiają o obsadzie kluczowych stanowisk w Unii. 18-letni sprawca wczorajszego ataku w szkole w Brześciu Kujawskim przyznał się do usiłowania zabójstwa wielu osób – grozi mu dożywocie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem i burzami z gradem - ostrzeżenie dotyczy w sumie aż 13 województw. Kibice siatkówki mieli powody do radości: w meczu Ligi Narodów biało-czerwone pokonały drużynę Bułgarii 3:1. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje wtorku!

REKLAMA