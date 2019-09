Robert Kubica potwierdził nieoficjalne informacje radia RMF FM i poinformował, że po tym sezonie odchodzi z zespołu Williamsa. Razem z polskim kierowcą z brytyjskiego zespołu wycofuje się też koncern PKN Orlen. "To otwiera parę możliwości na przyszłość" - powiedział na konferencji prasowej Polak. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że administracja amerykańska zaproponowała zorganizowanie w poniedziałek w Nowym Jorku spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek? Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

