Robert Kubica oficjalnie potwierdza, że po sezonie 2019 nie będzie kontynuował współpracy z Williamsem. "To otwiera parę możliwości na przyszłość" - mówi kierowca wyścigowy, który razem ze sponsorującym go koncernem Orlen zostaje w Formule 1.

Robert Kubica / PAP/EPA/DIEGO AZUBEL /

Robert Kubica żegna się z Williamsem. Prowadzi rozmowy z innymi teamami Robert Kubica odchodzi z Williamsa. Umowę sponsoringową wypowie brytyjskiemu teamowi także Polski Koncern Naftowy Orlen - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Ustalili również, że Kubica chce pozostać w Formule 1 i prowadzi już rozmowy z przynajmniej dwiema ekipami. czytaj więcej

Decyzję ogłosił w Singapurze na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Podjąłem decyzję, że nie będę po sezonie 2019 kontynuował współpracy z Williamsem. To otwiera parę możliwości na przyszłość - powiedział polski kierowca.



Kubica nie precyzuje, jak miałaby wyglądać ta przyszłość, ale stwierdził, że musi zrobić coś co przywróci mu radość ze ścigania.

Decyzja o odejściu z Williamsa otwiera różne scenariusze. Muszę to wszystko przemyśleć - podkreślił w Singapurze Kubica. Przyznawał też, że powrót do F1 kosztował go dużo energii i czasu. Chciałby zostać w cyklu, ale nie za wszelką cenę. Takie słowa otwierają spekulacje. Być może Kubica będzie w 2020 roku kierowcą rezerwowym jednej z ekip w F1, a połączy to ze ściganiem w innej serii - komentuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.

W ślad za Kubicą z Williamsem żegna się również PKN Orlen - a dzieje się to po roku współpracy, która kosztowała spółkę około 50 mln złotych.

Firma pozostaje jednak sponsorem samego Kubicy i ma również zostać sponsorem tej drużyny, do której Polak dołączy.

Jak donosi "Przegląd Sportowy": W Warszawie byli przedstawiciele Racing Point, z kolei delegacja Orlenu spotkała się w Anglii z McLarenem. Sponsora szuka też Haas.

Nasz dziennikarz Paweł Pawłowski zauważa, że Haas ma już dwóch kierowców na kolejny sezon. Jeśli Kubica dojdzie do porozumienia z tym właśnie teamem, będzie musiał pogodzić się z funkcją kierowcy rezerwowego, przynajmniej na rok.

Wrócił po ośmiu latach

Przypomnijmy, nawiązanie współpracy z Robertem Kubicą Williams ogłosił pod koniec listopada 2018 roku.

Polak wracał wówczas do ścigania na torach F1 po ośmioletniej przerwie, spowodowanej wypadkiem z 2011 roku, w którym doznał poważnej kontuzji ręki.

Jego powrót do F1 możliwy był m.in. dzięki wsparciu Orlenu, który zdecydował się na sponsoring Williamsa.

Williams zajmuje obecnie ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Kubica w 14 dotychczasowych wyścigach Grand Prix zdobył jeden punkt. Do końca sezonu pozostało siedem zawodów.