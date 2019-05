Dzień upłynął m.in. pod znakiem gorącej debaty w Sejmie: posłowie debatowali nad zmianami w Kodeksie karnym, obejmującymi m.in. zaostrzenie kar za pedofilię. W czwartek pojawiła się także informacja, że Polska wygrała przed sądem UE sprawę o tzw. podatek od sieci handlowych. Tego dnia doszło także do kolejnych zatrzymań w związku z zeszłotygodniowym zabójstwem 15-latka w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia!

Gorąco w Sejmie. "Pod płaszczykiem walki z pedofilią PiS chce wprowadzić państwo policyjne"

Gorąca debata towarzyszyła sejmowym pracom nad zmianami w Kodeksie karnym, obejmującymi m.in. zaostrzenie kar za pedofilię.

Poseł PiS Bartosz Kownacki przekonywał z sejmowej mównicy, że "torpedowaniem projektu" opozycja "staje w obronie przestępców i krzywdzi ofiary". "Zastanawiam się bardzo poważnie, czy chcecie walczyć z pedofilią, czy krzywdę dzieci wykorzystujecie do własnych celów politycznych" - mówił.

O instrumentalnym traktowaniu problemu pedofilii - ale w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości - mówił również poseł klubu PO-KO Borys Budka. "To hańba, że po raz kolejny wykorzystujecie tę sprawę do drastycznego i absolutnie niezgodnego z polską konstytucją zaostrzenia Kodeksu karnego w innych miejscach. My chcemy rzetelnej i realnej walki z tym problemem" - przekonywał.

W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "PiS pod płaszczykiem walki z pedofilią tak naprawdę chce wprowadzić marzenie ministra Ziobry: państwo policyjne" - komentowała.

Po drugim czytaniu projekt zmian w Kodeksie karnym wrócił do komisji ustawodawczej, a ta zarekomendowała przyjęcie go wraz z poprawkami.

Sejmowe głosowanie zaplanowano jeszcze dzisiaj.

Ks. Piotr Studnicki o pedofilii w Kościele: Rodzi się pytanie o odpowiedzialność konkretnych biskupów za krzywdę ofiar

"Na szczęście niektórzy wycofują się ze słów, które wypowiedzieli" - tak ks. Piotr Studnicki z Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM głośne wypowiedzi abpa Sławoja Leszka Głodzia i abpa Marka Jędraszewskiego nt. filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". "Myślę, że one były bardzo raniące, zwłaszcza dla osób, które miały odwagę wystąpić w tym filmie. (...) Myślę, że te osoby, które dzielą się swoim cierpieniem, naprawdę pomagają Kościołowi mierzyć się z kryzysem związanym z nadużyciami seksualnymi" - podkreślił duchowny.

Pytany przez Marcina Zaborskiego, czy konkretni biskupi ponoszą odpowiedzialność za krzywdę dzieci - ofiar czynów pedofilskich popełnianych przez księży, ks. Studnicki odparł wprost: "Takie pytanie rodzi się po obejrzeniu tego filmu. Bez wątpienia".

Ks. Piotr Studnicki o wizycie abpa Malty Charlesa Scicluny w Polsce: Mam nadzieję, że pomoże zmienić mentalność przełożonych, biskupów, którzy w całej tej sytuacji widzą jakiś zewnętrzny atak na Kościół Karolina Bereza /RMF FM

"To jest film, który powinni obejrzeć i klerycy, i księża, bo pokazuje dramat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych - i to pokazuje w sposób przeszywający, taki, który oddaje głos pokrzywdzonym. Bardzo potrzeba, żebyśmy w Kościele (...) zaczęli słuchać pokrzywdzonych" - podkreślał również ks. Studnicki.

Ponadto zaznaczył: "Przyczyną tego kryzysu, który przeżywamy, nie jest to, że media zainteresowały się tym tematem, że bracia Sekielscy zrobili dokument na ten temat - ale grzechy i przestępstwa księży, którzy wykorzystywali seksualnie małoletnich, a także niewłaściwa reakcja niektórych przełożonych. Taka jest diagnoza już Jana Pawła II z 2002 roku".

Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z ks. Piotrem Studnickim

Ks. Piotr Studnicki odpowiada na słowa Ryszarda Legutki: Przyczyną pedofilii nie jest skłonność homoseksualna. Przyczyną jest ogromna niedojrzałość psychoseksualna Karolina Bereza /RMF FM





Polska wygrała przed sądem UE sprawę o tzw. podatek od sieci handlowych. Sąd uznał, że Komisja Europejska nie miała racji uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc państwa.

Zabójstwo w szkole w Wawrze. Kolejni nastolatkowie zatrzymani

Dwoje kolejnych nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci w związku z zeszłotygodniowym zabójstwem 15-latka w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze - dowiedział się reporter RMF FM.



Ziobro zapowiada, że przyjrzy się prokuratorom z Krakowa. „Muszą się nauczyć prawa”

"Muszą się nauczyć prawa. To na pewno jest dla nas wniosek, żeby przyglądać się sytuacji w Prokuraturze Regionalnej i Okręgowej w Krakowie. I na pewno tak się stanie" - tak Zbigniew Ziobro w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim odniósł się do jednogłośnie przyjętej uchwały przez śledczych z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w której alarmują m.in., że ich niezależność jest pozaprawnie ograniczana.



Zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował Marka Magierowskiego

Izraelska prokuratura postawiła zarzut napaści i gróźb karalnych mężczyźnie, który we wtorek zaatakował słownie i fizycznie polskiego ambasadora w Izraelu Marka Magierowskiego. Wcześniej, w oświadczeniu dla mediów, Erik Lederman napisał: "Nie wiedziałem, że w samochodzie jest polski ambasador. Chcę wyrazić swoje szczere przeprosiny".



Pat ws. huty huty ArcelorMittal. Trwa odsyłanie z resortu do resortu

Minister energii Krzysztof Tchórzewski nie chce wziąć odpowiedzialności za problemy krakowskiej huty ArcelorMittal. Zakład we wrześniu ma wygasić piec, stawiając tym samym pod znakiem zapytania przyszłość co najmniej tysiąca dwustu pracowników. Właściciele zakładu w Nowej - Hucie tłumaczą problemy huty, chaosem związanym z cenami prądu. Minister Krzysztof Tchórzewski odpowiada, że to nie leży w jego gestii i że sprawą się nie zajmuje.



Jacht „I love Poland” wyruszy w morze najwcześniej w lipcu

Uszkodzony ponad trzy tygodnie temu jacht Polskiej Fundacji Narodowej "I love Poland" , stojący na terenie jednej z marin w stanie Rhode Island w USA , wyruszy w morze najwcześniej w lipcu.



Mick Jagger po operacji wraca do formy!

Mick Jagger opublikował nagranie, na którym widać jak przygotowuje się do występów. Patrząc na to, co robi, trudno uwierzyć, że jest po operacji serca i dopiero opuścił szpital.