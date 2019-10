Burmistrz dzielnicy Włochy w rękach CBA. UE zaakceptowało przedłużenie brexitu [PODSUMOWANIE DNIA]

Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy został zatrzymany przez CBA z powodu przyjęcia łapówki wysokości 200 tys. zł. Agenci zatrzymali również znanego stołecznego dewelopera, który miał przekazać łapówkę. Pojawiają się kolejne wątki ws. kamienic Mariana Banasia - oprócz sławnej już kamienicy przy ul. Krasickiego, prezes NIK-u przez lata był właścicielem jeszcze jednej kamienicy w Krakowie. W Sądzie Najwyższym zapadła decyzja dot. jednego z protestów wyborczych PiS: sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznali go za bezzasadny. Ciąg dalszy brexitowej historii. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie brexitu, zaznaczył jednak, że może to być ostatnie przesunięcie terminu. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach wtorku dowiesz się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

Jest pierwsza decyzja Sądu Najwyższego ws. protestów wyborczych PiS

Protest wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, dotyczący senackiego okręgu numer 75, jest bezzasadny - uznali sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W okręgu tym mandat senatorski uzyskała Gabriela Morawska-Stanecka (Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej), która otrzymała 64 172 głosów, pokonując Czesława Ryszkę (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), na którego głosowało 61 823 wyborców.

Marek Sawicki: Zaproponowaliśmy Kukizowi funkcję wicemarszałka Sejmu lub szefa klubu

"Pewnym jest się tylko dwóch rzeczy: podatków i śmierci. Co do ludzi - różne rzeczy mogą się dziać" - tak poseł PSL Marek Sawicki odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, czy jest pewien swoich nowych kolegów w klubie parlamentarnym - w szczególności tych z otoczenia Pawła Kukiza. "Na razie jesteśmy po rozmowach i z Pawłem Kukizem, i z marszałkiem Tyszką - i jest zapewnienie, że projekt Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe będzie nie tylko kontynuowany, ale także rozwijany" - ujawnił i podkreślił: "Wszyscy posłowie Pawła Kukiza będą w klubie parlamentarnym PSL".

W internetowej części rozmowy Marcin Zaborski zapytał polityka o to, czy Paweł Kukiz będzie szefem klubu Koalicji Polskiej lub wicemarszałkiem Sejmu.

"Pierwsze rozmowy mieliśmy w wąskim gronie kierownictwa Kukiz’15 - PSL i taka oferta padła" - ujawnił Marek Sawicki.

Dodał również, że Paweł Kukiz nie zdecydował jeszcze, która propozycja jest dla niego atrakcyjniejsza.

Banaś kupił kamienicę z lokatorami. Sprzedał już bez nich

Obok sławnej kamienicy z domem schadzek, Marian Banaś przez lata był współwłaścicielem jeszcze jednej kamienicy w Krakowie. To budynek numer 26, przylegający do pierwszej kamienicy - pisze Onet. Z ustaleń portalu wynika, że oba sąsiadujące ze sobą budynki przy ul. Krasickiego znajdują się na tzw. czarnej liście krakowskich nieruchomości. Była wspólniczka Banasia - współwłaścicielka kamienicy numer 26 - skontaktowała się z "Gazetą Wyborczą". "Prezes NIK wyrolował mnie na kasie" - twierdzi Teresa H.-S. - 63-letnia Polka mieszkająca w USA.



Trump: Prawdopodobny następca Abu Bakra al-Bagdadiego "zlikwidowany"

Amerykańscy żołnierze "zlikwidowali" pierwszego zastępcę Abu Bakra al-Bagdadiego, przywódcy Państwa Islamskiego, który zginął w weekend w trakcie operacji sił USA w Syrii - ogłosił na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie ujawnił żadnych szczegółów. Zaznaczył jedynie, że właśnie ten człowiek najprawdopodobniej stanąłby na czele ISIS.

Według poniedziałkowych doniesień amerykańskiego "Newsweeka", przywództwo w Państwie Islamskim objął Abdullah Kardasz - były oficer w armii Saddama Husajna, nazywany przez dżihadystów "Profesorem" lub "Niszczycielem". Co więcej, jak podał tygodnik, Kardasz już od pewnego czasu faktycznie kierował ISIS: był odpowiedzialny za planowanie operacji.

Reuters zauważył natomiast, że w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Stanu USA potwierdził, że w innej niż wymierzona w al-Bagdadiego operacji zabity został Abu al-Hasan al-Muhadżir - rzecznik ISIS, pełniący w strukturach tej dżihadystycznej organizacji ważną rolę.

Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy przyłapany na przyjęciu 200 tys. zł łapówki

Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku przyjęcia 200 tysięcy złotych łapówki. Oprócz niego w ręce agentów wpadł znany stołeczny deweloper, który miał mu przekazać gotówkę - jak dowiedział się reporter RMF FM, to jeden z najbardziej znanych tureckich biznesmenów w Polsce - były właściciel Pogoni Szczecin. Warszawski ratusz poinformował, że prezydent Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone burmistrzowi dzielnicy Włochy. Niedługo trzeba było też czekać na reakcję Platformy Obywatelskiej. Lider warszawskich struktur partii, Marcin Kierwiński poinformował, że burmistrz Włoch został zawieszony w prawach członka PO.

Była prezes Wisły Kraków Marzena S.-C. trafi do aresztu

Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował we wtorek o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące byłej prezes Wisły Kraków Marzeny S.-C. i byłego wiceprezesa klubu Roberta Sz. Oboje są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na szkodę klubu.

Bankierzy ostrzegają frankowiczów. "Prawda jest brutalna"

Pomimo kolejnych przegranych wyroków sądowych, banki nie mają zamiaru zmieniać swojego twardego stanowiska w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. "Może kiedyś wyjdziemy z ofertą dla klientów, ale nie teraz" - mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietrakiewicz.



Tusk: Opóźnienie brexitu do końca stycznia może być ostatnie

UE27 formalnie zaakceptowała opóźnienie brexitu do końca stycznia 2020 roku - poinformował Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył jednakże, że to przedłużenie "może być ostatnie".

Do moich brytyjskich przyjaciół: UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie. Może być ono ostatnie. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej - napisał Tusk na Twitterze.

Premier Libanu ogłosił dymisję rządu. Doprowadziły do tego protesty

Upadek rządu libańskiego. Premier Saad Hariri ogłosił, że składa dymisję swojego gabinetu. W kraju od dwóch tygodni odbywały się antyrządowe protesty - obywatele zarzucali rządzącym korupcje i niezdolność znalezienia wyjścia z kryzysu gospodarczego i społecznego.

Protesty rozpoczęły się w połowie października. Po pięciu dniach manifestacji Hariri próbował zdobyć sympatię demonstrujących, prezentując plan reform. Premier zapowiadał walkę z korupcją, niewprowadzanie nowych podatków, prywatyzację usług publicznych i pomoc najuboższym. Plan ten jednak nie zyskał aprobaty Libańczyków. Prezydent Aoun stwierdził, że potrzebne są zmiany w rządzie - do tych jednak nie doszło z powodu wewnętrznych podziałów w samym gabinecie.