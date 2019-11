Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Robert Mazurek pyta swojego gościa m.in. o zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS i maksymalną wysokość emerytur. Dowiemy się też, czy w ślad po ograniczeniu wysokości emerytur, Lewicy marzy się wprowadzenie maksymalnego pułapu pensji. Sprawdzimy też, kto będzie reprezentował SLD w wyborach prezydenckich i czy Lewica jest skłonna poprzeć Małgorzatę Kidawę-Błońską, mimo jej obraźliwej wypowiedzi pod adresem posłów lewej strony polskiej sceny politycznej.

Robert Mazurek: Dlaczego chcecie zmniejszyć emeryturę marszałkowi Senatu?

Włodzimierz Czarzasty: Dlaczego chcemy zmniejszyć emeryturę marszałkowi Senatu? Nie wiem.

Prof. Tomasz Grodzki zarabiał, jak wielu profesorów, żeby była jasność, np. ojciec pana prezydenta też, zarabiał ok. 35 tys. zł. Od tych pieniędzy odkładał składki. Nie chcecie, żeby ludzie dostawali taką emeryturę, na jaką sobie dołożyli, tylko chcecie, żeby mieli limit emerytury, maksymalną emeryturę. Gdyby to przeszło, to w przyszłym roku maksymalna emerytura wynosiłaby 15 tys. 600 zł. Wiem, że dla większości emerytów to są zupełnie kolosalne i nieosiągalne pieniądze. Nie mniej jednak, jak ktoś uczciwie odkłada, to dlaczego chcecie mu zabrać te pieniądze?

Dwie refleksje. Myślałam, że coś gorszego przeskrobaliśmy.

Nie, broń Boże, "kradniemy pieniądze", czyli norma Lewicy.

W sprawie marszałka Senatu. Jak marszałek wygłosił orędzie, to w przeciągu dwóch dni urodził się wielki kandydat na prezydenta naszego kraju. Co zresztą świadczy o tym, jaki jest brak tak naprawdę autorytetów, po jednym orędziu jesteśmy świetnymi kandydatami.

A w sprawie emerytury?

Każda formacja ma swoje poglądy w tej sprawie. My uważamy, że ludzie, którzy zarabiają więcej, powinny płacić większe podatki, a ludzie, którzy zarabiają mało powinni ich nie płacić w ogóle, stąd kwota wolna od podatku, albo płacić je niskie.

Ale podatek podatkiem.