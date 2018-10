Sąd w Moskwie na rozprawie w procesie reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa zadecydował o przedłużeniu do 3 kwietnia przyszłego roku aresztu domowego dla tego twórcy i jego współpracowników. Wszyscy sa oskarżeni o defraudację środków publicznych.

Kiriłł Sieriebriennikow / Artyom Geodakyan / PAP/ITAR-TASS

W areszcie domowym pozostaną Sieriebriennikow, Jurij Itin i Sofia Apfelbaum - zadecydował sąd na wstępnym posiedzeniu, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Kolejną rozprawę wyznaczył na 25 października. Adwokaci prosili o zwrócenie akt sprawy karnej do prokuratury, na co sąd się nie zgodził.



Sieriebriennikow, szef moskiewskiego teatru Centrum Gogola i jeden z najbardziej znanych rosyjskich reżyserów teatralnych i filmowych, został zatrzymany w sierpniu 2017 roku. Zarzucono mu zdefraudowanie środków publicznych przeznaczonych na działalność grupy teatralnej Siódme Studio. Zarzuty wobec reżysera i jego współpracowników - Apfelbaum, Itina i Aleksieja Małobrodskiego - mówią o zagarnięciu w latach 2011-13 łącznie 133 mln rubli (obecnie ok. 2 mln USD). Śledczy twierdzą, że zdefraudowane zostały środki przeznaczone na spektakle przygotowywane w ramach projektu popularyzacji sztuki współczesnej o nazwie Platforma.



Spośród wszystkich podejrzanych do winy przyznała się jedynie była księgowa Siódmego Studia Nina Maslakowa, która zawarła ugodę ze śledczymi.