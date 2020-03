"W obliczu ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego" - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. "Ograniczamy działalność galerii handlowych" - zapowiedział również szef rządu.

Większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu zaimportowane - mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy, żeby koroanwirus napływał do nas znowu dużymi falami - dodał.



Podejmujemy decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Najpierw na 10 dni - z możliwością przedłużenia - poinformował szef rządu. Jak dodał, polscy obywatele wracający z zagranicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę.



Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe. One zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 0.00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę - poinformował premier. Zastrzegł, że krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.



Morawiecki zapewnił, że granice pozostaną otwarte dla przepływu towarów, a Polakom nie zabraknie żywności. Poraz kolejny podkreślił, że robienie dużych zapasów i wykupywanie towarów ze sklepów nie jest potrzebne.



Wszystkie sklepy pozostają otwarte. Banki, punkty usługowe, bankomaty - nie zabraknie środków - nie zabraknie gotówki - mówił Morawiecki. Jednocześnie zapowiedział ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Jak wyjaśnił, w galeriach pozostaną otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie.



Premier poinformował też o zamknięciu klubów, pubów, restauracji i kasyn. Będą one mogły jednak nadal świadczyć usługi na dowóz i na wynos.



Kolejna ważna decyzja ogłoszona przez premiera to zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. Dotyczy to także zgromadzeń państwowych i religijnych. Ograniczenie dotyczy tych wszystkich miejsc, gdzie ludzie mogliby się gromadzić i stwarzać dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo - powiedział Morawiecki. Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju ograniczenia zmieniają życie milionów Polaków, ale są one potrzebne, żeby zabezpieczyć nas przed bardzo niebezpiecznymi i nieznanymi do tej pory skutkami pandemii koronawirusa - podkreślił.





Premier Mateusz Morawiecki / Piotr Nowak / PAP



Wchodzimy w nową fazę walki z epidemia COVID-19. Ale musimy również rzucić rękawicę, wydać bezwzględną wojnę epidemii fake newsów i dezinformacji. Ona może przyspieszyć rozwój właściwej epidemii. Nie chcemy tego - oświadczył szef rządu. Bardzo proszę o ostrożność, bo jeden nieprawdziwy komunikat może naprawdę doprowadzić do wielu nieprzyjemnych zdarzeń, do tragedii innych ludzi - mówił Morawiecki. Odpowiedzialność za zdrowie publiczne zaczyna się również od opublikowania jakiegoś niewinnego zdjęcia. Niewinne zdjęcie, które wprowadza w błąd może doprowadzić do paniki; kulę śniegową trudno będzie zatrzymać - podkreślił.



Wszystkich, a w szczególności dzieci i młodzież proszę w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach - spędźcie ten czas w domu. Dzieci i młodzież są nosicielami wirusa, który rozprzestrzenia się najszybciej - apelował premier Morawiecki. Dodał, że dzieci i młodzież bardzo często przechodzą chorobę Covid-19 w sposób bezobjawowy, co może doprowadzić do szerzenia się pandemii.

Apeluję do pracowników o to, aby w miejscu pracy zachowywali ścisłe zasady higieny. Jest to niezwykle ważne - po prostu mycie rąk, dezynfekcja - to są podstawowe metody, niezwykle ważne - powiedział premier. Podziękował wszystkim, którzy walczą z koronawirusem w pierwszym szeregu, m.in. pielęgniarkom, lekarzom specjalistom i wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej.



Przed nami czas społecznej próby, przed nami czas solidarności międzypokoleniowej. Jestem pewien, że zdamy ten egzamin doskonale, a naszym największym atutem będzie spokój, który doprowadzi do tego, że Polska - wierzę w to - przejdzie przez tę epidemię w sposób bezpieczniejszy niż większość krajów europejskich - ocenił Morawiecki.

Szumowski: To nie jest czas na to, żebyśmy się bawili

Łukasz Szumowski / Piotr Nowak / PAP





W czasie konferencji prasowej z udziałem premiera Morawieckiego minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że w Polsce jest 68 potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem.

Czasami lek jest gorzki, a zabieg czy operacja jest trudna, uciążliwa, czasami zdarza się, że bolesna, ale prowadzi do poprawy zdrowia. Od tego, jak się teraz zachowamy w tym trudnym momencie w najbliższych dniach, tygodniach zależy los nas wszystkich, naszych najbliższych - zaznaczył. Dodał, że nadal mamy szansę na spowolnienie rozprzestrzenienia się wirusa i na to, żeby zdecydowane działania dały efekt, chroniły życie i zdrowie.

Szumowski powtórzył przekazane przez premiera informacje, że od soboty obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Jak wyjaśniał, zostanie m.in. zawieszony międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy, a zakazane staną się zgromadzenia powyżej 50 osób. Dotyczy to także związków wyznaniowych, miejsc kultu religijnego, kościołów. Zostaną zamknięte imprezy rozrywkowe: kluby, puby, restauracje, kasyna, bo to nie jest czas na to, żebyśmy się bawili, pomimo że nasze dzieci nie chodzą do szkoły, studenci nie chodzą na uniwersytety - mówił.

Szumowski był dopytywany o zasady kwarantanny, której będą poddawani polscy obywatel wracający do kraju. Jak mówił, osoba przekraczająca granicę będzie wypełniała kartę pobytu, w której zadeklaruje, w którym miejscu spędzi kwarantannę.



Jeśli takiego miejsca nie ma lub nie ma możliwości spędzenia tej kwarantanny w swoim domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. 14 dni kwarantanny domowej lub w miejscu wyznaczonym do tego przez wojewodę - tłumaczył minister zdrowia.

W Polsce do tej pory potwierdzono 68 przypadków koronawirusa. Jedna osoba zmarła.