Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,73 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak. Państwowa Komisja Wyborcza podała informację na podstawie danych otrzymanych od ponad 25 tysięcy 400 obwodowych komisji wyborczych.

W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich / Paweł Supernak / PAP

W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 12 lipca 2020 roku - liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - powiedział przewodniczący PKW.



Przed dwoma tygodniami (28 czerwca ) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godz. 12.00 wyniosła 24,08 proc. uprawnionych do głosowania. Jak zaznaczył Sylwester Marciniak, oznacza to, że w II turze do godz. 12 głosowało o około 100 tys. osób więcej niż dwa tygodnie temu.



Pięć lat temu w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenckich, które odbyły się 24 maja 2015 r., frekwencja na godz. 12 wyniosła 17,40 proc.



W całym kraju o godz. 7.00 otwarto ponad 27 tys. lokali. Także poza Polską w blisko 90 krajach w 171 obwodach rozpoczęło się o godz. 7.00 ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP.



Ponad 200 tys. członków komisji wyborczych do godz. 21.00 jest gotowych przyjąć karty do głosowania od blisko 30 mln osób uprawnionych do głosowania.



W wielu miejscach w Polsce m.in. w Krakowie, Warszawie, czy Poznaniu ustawiały się kolejki.



Szef PKW: Apeluję o zachowanie wymogów sanitarnych podczas głosowania

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak na wcześniejszej, niedzielnej konferencji prasowej zaapelował o zachowanie wymogów sanitarnych podczas głosowania w II turze wyborów prezydenckich.



Czyli kwestia maseczek, odkażania rąk, bezpiecznej odległości - powiedział. Jednocześnie przepraszam wszystkich wyborców, bo mamy wiadomości, że czekają w kolejkach, żeby oddać głos, ale sądzę, że będzie podobna sytuacja jak dwa tygodnie temu, że w godzinach południowych czy popołudniowych, a nie wieczornych, będzie można swobodnie, bez dłuższego okresu oczekiwania również oddać kartę do głosowania - zaznaczył.



Do godz. 21 potrwa niedzielne głosowanie w drugiej turze wyborów. Jeżeli PKW nie zdecyduje inaczej.



Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W lokalach wyborczych obowiązują specjalne zasady sanitarne. W pierwszej kolejności zagłosować mogą osoby starsze, niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży.



Wyborcy mogą sprawdzić swoje miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.



W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać będzie mogła nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.