Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zaapelował o zachowanie wymogów sanitarnych podczas głosowania w II turze wyborów prezydenckich. "Czyli kwestia maseczek, odkażania rąk, bezpiecznej odległości" - powiedział. "Jednocześnie przepraszam wszystkich wyborców, bo mamy wiadomości, że czekają w kolejkach, żeby oddać głos, ale sądzę, że będzie podobna sytuacja jak dwa tygodnie temu, że w godzinach południowych czy popołudniowych, a nie wieczornych, będzie można swobodnie, bez dłuższego okresu oczekiwania również oddać kartę do głosowania" - zaznaczył Marciniak.

Na razie głosowanie w drugiej turze wyborów przebiega spokojnie / Mateusz Marek / PAP

Nie otrzymaliśmy informacji o istotnych problemach związanych z otwarciem lokali wyborczych; w porównaniu do pierwszej tury mamy wzrost wykroczeń związanych wyborami, odnotowano m.in. 42 przypadki naruszenia ciszy wyborczej - powiedział szef PKW Sylwester Marciniak.



W całym kraju o godz. 7.00 otwarto ponad 27 tys. lokali. Także poza Polską w blisko 90 krajach w 171 obwodach rozpoczęło się o godz. 7.00 ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP.



Ponad 200 tys. członków komisji wyborczych do godz. 21.00 jest gotowych przyjąć karty do głosowania od blisko 30 mln osób uprawnionych do głosowania.



Jeżeli chodzi o informację z działań policyjnych, to mamy co prawda wzrost zdarzeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury, bo w dniu dzisiejszym mamy 253 zdarzenia, a poprzednio 167 o tej samej porze - poinformował szef PKW. Dotyczy to przede wszystkim takich wykroczeń, jak niedozwolone umieszczenie plakatów (21 przypadków), naruszenie ciszy wyborczej (41 przypadków) oraz 148 uszkodzeń ogłoszeń wyborczych - dodał Sylwester Marciniak.







Kujawsko-pomorskie: Pięć przypadków naruszenia ciszy wyborczej

Pięć zgłoszeń o naruszeniu wyborczej w niedzielę otrzymali policjanci w województwie kujawsko-pomorskim, a dotyczyły one zerwania lub uszkodzenia plakatów - poinformowała w niedzielę podkom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Do uszkodzenia lub zerwania plakatów wyborczych doszło w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią i Tucholi, a także w Grudziądzu, gdzie były takie dwa przypadki.



W sobotę w regionie kujawsko-pomorskim policja otrzymała sześć zgłoszeń o złamaniu ciszy wyborczej - dwa w Bydgoszczy oraz po jednym Aleksandrowie Kujawskim, Sępólnie Krajeńskim i Żninie. Dotyczyły one kradzieży banera, zniszczenia plakatów, umieszczenia ulotek za wycieraczkami samochodów i wrzucenia ulotek wyborczych do skrzynki pocztowej.





Polacy ruszyli do urn. Kolejki do głosowania m.in. w Krakowie, czy Poznaniu

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do lokalu wyborczego trzeba zabrać dokument tożsamości. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

W Warszawie przed przedszkolem nr 267 przy ul. Małcużyńskiego, gdzie mieści się jedna z ursynowskich komisji wyborczych, w niedzielę rano można było spotkać mieszkańców, którzy postanowili dość wcześnie oddać głos. Przyszłam tak rano, ponieważ wyjeżdżam w ciągu dnia do innego miasta, a chciałam spełnić swój obywatelski obowiązek - powiedziała jedna z mieszkanek stolicy.



W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać będzie mogła nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.

Mieszkańcy Poznania, którzy chcieli w niedzielę rano oddać głos w drugiej turze wyborów prezydenckich, przed niektórymi lokalami wyborczymi ustawiali się w kolejkach już przed godz. 7. Tak było m.in. w lokalu wyborczym przy ul. Piątkowskiej. Przed godz. 7. rano na jego otwarcie czekało tam ok. 20 osób.





Na otwarcie lokalu wyborczego na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu, gdzie zlokalizowane są komisje nr 54 i 57, czekało kilka osób; w maseczkach, zachowując odstęp.

Pierwszeństwo w lokalach wyborczych m.in. dla seniorów i kobiet w ciąży

Do godz. 21 potrwa niedzielne głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W lokalach wyborczych obowiązują specjalne zasady sanitarne. W pierwszej kolejności zagłosować mogą osoby starsze, niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży.



Wyborcy mogą sprawdzić swoje miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.



Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.



