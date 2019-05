Prezydent Andrzej Duda chce kolejny raz zwiększyć liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Proponuje to w skierowanym właśnie do konsultacji projekcie kolejnych zmian w regulaminie SN. Za kolejną już zmianą przepisów kryje się kalkulacja, prowadząca do zwiększenia proporcji sędziów "nowych" w zestawieniu z liczbą "starych".

REKLAMA