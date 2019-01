Szef ochrony finału WOŚP w Gdańsku, kiedy został zaatakowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, usłyszał trzy zarzuty. W Cieśninie Kerczeńskiej doszło do pożaru na dwóch statkach, w wyniku czego zginęło co najmniej jedenaście osób. Chiński genetyk, który miał dokonać edycji genów u bliźniaczek ma poważne problemy prawne. Organizacja Oxfam opublikowało szokujący raport o nierównościach majątkowych na świecie. Taki był poniedziałek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z tego dnia.

Zarzuty dla szefa agencji ochrony Tajfun. Firma może stracić koncesję

Zarzuty składania fałszywych zeznań oraz podżegania innych do składania takich zeznań usłyszał szef ochrony imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku Dariusz S. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek rano. Po południu był przesłuchiwany w prokuraturze.

Jednocześnie MSWiA wszczęło już procedurę odebrania koncesji agencji ochroniarskiej Tajfun, która zabezpieczała gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Minister Joachim Brudziński otrzymał raport po kontroli zarządzonej w tej firmie. Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w agencji Tajfun na 41 ochroniarzy 23 było niepełnoletnich. Te osoby były dopiero w trakcie szkoleń.

Szef "Tajfuna" okłamał śledczych. Pełnomocnik agencji: Jesteśmy zaskoczeni

"Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, czekamy na ustalenia prokuratury" - tak Łukasz Isenko, pełnomocnik agencji ochrony Tajfun komentuje zatrzymanie i zapowiedź zarzutów dla szefa ochrony gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Według śledczych, Dariusz S. okłamał organy ścigania, że napastnik, który śmiertelnie zranił prezydent Pawła Adamowicza, posługiwał się identyfikatorem z napisem "media".

Łukasz Isenko, pełnomocnik agencji ochrony Tajfun twierdzi, że nikt w firmie nie miał świadomości, że szef ochrony próbował wprowadzić policję w błąd, składając fałszywe zeznania. Odnosząc się do wypowiedzi, że Dariusz S. chciał w ten sposób ukryć zaniedbania ochrony w trakcie imprezy, Łukasz Isenko zapewnił, że ta sprawa będzie analizowana i wyjaśniana także w agencji.

Pożar na statkach w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest wiele ofiar

Dwa statki, płynące pod banderą Tanzanii, płoną w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Na jednym z nich miało dojść do eksplozji - informuje rosyjskie ministerstwo transportu. Co najmniej jedenaście osób nie żyje.

Prawdopodobnie doszło do wybuchu (na jednym ze statków), a następnie ogień rozprzestrzenił się - podało źródło agencji TASS.

Według "Kerch.FM" jeden ze statków transportował gaz. Do eksplozji miało dojść podczas operacji przeładunku.

Awaria ciepłownicza w Kielcach. Pęknięta rura jest pod parkingiem

W poniedziałek zlokalizowano miejsce awarii sieci ciepłowniczej w Kielcach. Pęknięta rura znajduje się pod jednym z osiedlowych parkingów. Służby twierdzą, ciepło do 10 tysięcy mieszkańców powędruje najszybciej dopiero we wtorek około południa. Miasto przygotowało lokale zastępcze oraz miejsca noclegowe dla części mieszkańców dotkniętych awarią.

Norweskie MSZ zdecydowało o wydaleniu polskiego konsula

Norweskie MSZ poinformowało, że podjęło decyzję o wydaleniu z Norwegii polskiego konsula Sławomira Kowalskiego. Polski dyplomata jest znany z walki z urzędem Barnevernet o prawa polskich dzieci.



Będzie kara za edycję genów chińskich bliźniaczek

Chiński genetyk, He Jiankui, który w listopadzie ubiegłego roku zaszokował świat informacją o przyjściu na świat bliźniaczek, u których dokonał edycji genów, prowadził swoje eksperymenty z naruszeniem prawa, dla własnej sławy i korzyści - stwierdzają chińskie władze. Agencja Xinhua cytuje wstępny komunikat specjalnej komisji, powołanej przez władze prowincji Guangdong, która stwierdza, że He Jiankui działał w tajemnicy, wbrew jednoznacznie sformułowanym przepisom w tej sprawie.



Izraelska armia atakuje irańskie cele w Syrii

Izraelska armia ogłosiła w nocy z niedzieli na poniedziałek, że prowadzi ataki na irańskie cele w Syrii. Ostrzegła jednocześnie władze w Damaszku przed "wszelkimi próbami uderzenia na terytorium lub siły zbrojne Izraela".



3 marca wybory na prezydenta Gdańska. Premier podpisał rozporządzenie

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się 3 marca. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Opozycja nie wystawi swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Gdańska

Platforma Obywatelska, PSL i Nowoczesna na pewno nie wystawią swojego kandydata w wyborach na prezydenta Gdańska. Odbędą się one najprawdopodobniej 3 marca. Wcześniej taką samą deklaracje złożyło Prawo i Sprawiedliwość.



Oxfam: 26 osób ma tyle samo majątku, co połowa populacji

26 najbogatszych osób na świecie ma tyle samo pieniędzy, co najbiedniejsze 3,8 mld ludzi - wynika z najnowszego raportu organizacji Oxfam. Według organizacji, państwa powinny wdrożyć poważną politykę walki z nierównościami na świecie.

Majątki ponad 2200 miliarderów na świecie urosły w 2018 roku o 900 miliardów dolarów - czyli 2,5 mld dolarów dziennie. Najbiedniejsi z kolei utracili 11 proc. ze swoich dotychczasowych środków.

Najbogatszy mężczyzna na świecie i właściciel Amazona Jeff Bezos ma olbrzymią fortunę - 112 miliardów dolarów. Zaledwie 1 proc. jego majątku to ekwiwalent budżetu na służbę zdrowia w Etiopii, w kraju zamieszkałym przez 105 milionów ludzi.

Sędziowie SN i NSA zwrócą odprawy, pieniądze za zaległy urlop - niekoniecznie

Sędziowie SN i NSA, którzy wrócili do pracy po wcześniejszym odesłaniu w stan spoczynku nie chcą zwracać pieniędzy za niewykorzystane urlopy. Oba sądy zakwestionowały rozwiązania, proponowane przez ministerstwo sprawiedliwości w projekcie rozporządzenia, które miało rozliczyć finansowo sędziów, przywróconych do pracy ostatnią nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.



Bielan: Po tragedii w Gdańsku powinniśmy zastanowić się nad językiem debaty publicznej

"Po tragedii w Gdańsku powinniśmy wszyscy - ja również - zastanowić się nad językiem, którego używamy w debacie publicznej. Mam nadzieję, że z tej wielkiej tragedii będziemy mieć też to dobro, że język, którym posługujemy się, nie tylko politycy, ale również publicyści, świat mediów, będzie inny" - powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bielan powiedział, że "nie chce mówić o zachowaniu koleżanek, czy kolegów". Dodał przy tym: "Mam nadzieję, że wszyscy politycy wezmą sobie to, co się wydarzyło, do serca i będą się posługiwać innym językiem". PiS będzie namawiał do głosowania w przedterminowych wyborach w Gdańsku? "Zawsze prowadzimy kampanię profrekwencyjną" - powiedział Adam Bielan.

Rzecznik prezydenta: Zacznijmy od siebie

Mam takie wrażenie, że dzisiaj wielu polityków, wielu publicystów mówi: "To wy zacznijcie. Musicie zrobić krok do tyłu, jak wy zrobicie, to ja też się zastanowię". Otóż nie. Jeżeli zaczniemy od takiego wytykania i czekania, co zrobi druga strona, to chyba nie będzie dobre - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski - rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Nie czekajmy na drugą stronę. Nie nawołujmy drugiej strony. Zacznijmy od siebie. Jeżeli chcemy być uczciwi to zaczynajmy od siebie - dodał.

Ministerstwo Zdrowia: Będą podwyżki dla diagnostów medycznych

Podwyżki dla diagnostów medycznych i zwiększenie finansowania diagnostyki laboratoryjnej z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie zmiany zapowiada Ministerstwo Zdrowia po rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych. Ich spotkanie w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwało ponad trzy godziny.



Młodzi z całego świata zjeżdżają do Panamy. We wtorek początek ŚDM

