Francuz rzuci wyzwanie Infantino. Ma poparcie UEFA

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Philippe Diallo, szef Francuskiego Związku Piłki Nożnej (FFF), wystartuje w wyborach na stanowisko prezydenta FIFA, które odbędą się w marcu przyszłego roku. Ma być poważnym kontrkandydatem dla urzędującego Gianniego Infantino - ogłosiła UEFA. Kandydatów na stanowisko szefa FIFA można zgłaszać do końca środy.

Gianni Infantino i Philippe Diallo na trybunie podczas mundialu w USA, fot. WILL OLIVER.

Gianni Infantino i Philippe Diallo na trybunie podczas mundialu w USA, fot. WILL OLIVER. / PAP/EPA

Europejska federacja zaproponowała kandydaturę Diallo na poniedziałkowym posiedzeniu 21-osobowego komitetu wykonawczego, w którego skład wchodzi prezes FFF.

„Philippe Diallo przyjął zaproszenie do kandydowania” – ogłosiła UEFA w oświadczeniu, powołując się na „bogate doświadczenie 63-letniego działacza na wszystkich poziomach gry”.

To kolejny działacz piłkarski, który chce rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino. W wyborach wyznaczonych na 18 marca wystartuje honorowy prezydent japońskiej federacji Kozo Tashima. W zeszłym miesiącu były obrońca Tottenhamu Hotspur, Szwajcar Ramon Vega, jako pierwszy publicznie zadeklarował chęć startu w wyborach na szefa FIFA. Kandydatów na to stanowisko można zgłaszać do końca środy.

UEFA, jak ustaliła agencja Reutera, zdecydowała się wskazać Diallo po tym, jak Arsene Wenger, szef ds. globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA, odmówił startu.

FIFA w kryzysie

Gianni Infantino ubiega się o czwartą kadencję prezydencką w chwili największego kryzysu, jaki światowa federacja przeżywa od prawie 11 lat. Został spowodowany m.in. przez lipcowy plan sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom.

Zamieszanie nie minęło nawet po tym, jak projekt wart wiele miliardów dolarów został porzucony w ciągu kilku dni. Pogłębiło to niepokój związany z przywództwem Infantino w Europie oraz niektórych częściach Ameryki Północnej i Azji, w tym w Japonii.

Zarzuty wobec Infantino

Obawy te obejmują kilka zdarzeń, których pomysłodawcą był sam Infantino. Szwajcar samodzielnie przyznał w zeszłym roku pokojową nagrodę FIFA prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz umożliwił odłożenie w czasie kary za czerwoną kartkę, którą został ukarany reprezentant USA Folarin Balogun w trakcie tegorocznego mundialu.

Relacje Infantino z administracją Trumpa zostaną poddane dokładniejszej analizie, gdy demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów w styczniu – zauważa agencja Reutera.

Kim jest Philippe Diallo?

„W obliczu poważnych obaw dotyczących kierunku działań FIFA, federacje krajowe zaapelowały o odnowienie jedności i zaufania w globalnej społeczności piłkarskiej. Wyraziły pełne zaufanie do Philippe'a Diallo, który ma zapewnić przywództwo niezbędne do osiągnięcia tych ambicji” – poinformowała UEFA.

63-letni Francuz, który w grudniu 2024 roku uzyskał reelekcję na czteroletnią kadencję, dołączył do struktur FFF w 2021 roku, a jeszcze w tym samym roku objął stanowisko wiceprezesa.

Zanim objął posadę szefa FFF i dołączył do komitetu wykonawczego UEFA w 2023 roku, kierował organizacją reprezentującą francuskie kluby zawodowe, zasiadał w zarządzie francuskiej ligi zawodowej i działał w strukturach FIFA ds. rozstrzygania sporów.

We wrześniu FFF wycofała swoje poparcie dla kandydatury Infantino. Diallo stwierdził wówczas, że „zaufanie do prezesa FIFA zostało zerwane”.

Jak podaje dziennik „Le Parisien”, Diallo pozostaje stosunkowo nieznany poza Europą i wydaje się, że nie jest w stanie pozyskać większego poparcia. Według niektórych szacunków, może liczyć od 80 do 90 głosów w wyborach obejmującym 211 federacji krajowych.

Każdy z kandydatów startujących w wyborach musi uzyskać poparcie co najmniej pięciu krajowych federacji.