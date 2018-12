Francuska policja informuje o strzelaninie w centrum Strasburga. Początkowo pojawiły się doniesienia o jednej ofierze. W nocy minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner poinformował, że w strzelaninie zginęły trzy osoby. Napastnik z bronią automatyczną otworzył ogień do tłumu. Jak podaje Reuters został on zidentyfikowany - to osoba znana mundurowym. Chérif C. miał znajdować się na liście groźnych islamskich ekstremistów. Policja ewakuuje centrum miasta. Do strzelaniny doszło w okolicach jarmarku bożonarodzeniowego.

