Zaobserwowano silny rozbłysk na Słońcu. Co to oznacza dla Ziemi?

Koronalny wyrzut masy (CME) to ogromna chmura plazmy, która zostaje wyrzucona ze Słońca podczas silnych rozbłysków. Tym razem CME towarzyszył rozbłysk klasy M1,4, który miał miejsce w aktywnym regionie AR4549 - informuje portal Space. Obszar ten znajduje się niemal na wprost Ziemi, co zwiększa prawdopodobieństwo, że część słonecznej materii uderzy bezpośrednio w naszą planetę.
Kiedy dotrze do Ziemi?
Według modelu WSA-ENLIL amerykańskiej agencji NOAA, czoło obłoku plazmy powinno dotrzeć do Ziemi 9 października, około godziny 5 czasu uniwersalnego. Belgijski ośrodek Solar Influences Data Analysis Center szacuje prędkość plazmy na około 560 km/s.
Specjaliści przewidują, że w godzinach popołudniowych 9 października mogą wystąpić warunki odpowiadające słabej burzy geomagnetycznej, choć lokalnie możliwa jest umiarkowana aktywność.
Zorza polarna nawet nad Polską?
Siła i zasięg zjawiska zależą nie tylko od prędkości i kierunku wyrzutu, ale także od orientacji pola magnetycznego plazmy w momencie kontaktu z ziemską magnetosferą.
Jeśli warunki okażą się sprzyjające, zorza polarna może być widoczna znacznie dalej na południe niż zwykle – nawet nad Polską. Ostateczna prognoza będzie aktualizowana na bieżąco w miarę napływu nowych danych.
Aktywność słoneczna może utrzymać się także w kolejnych dniach. Region AR4549 wygenerował już kolejny rozbłysk klasy M1,8, a także inne obszary skierowane ku Ziemi wykazują wzmożoną aktywność. Dodatkowo, na 11 października przewidywany jest kolejny okres silniejszego oddziaływania szybkiego wiatru słonecznego.