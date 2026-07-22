Astronomowie nie wiedzieli, jak nazwać to, co odkryli. Przełomowe obserwacje

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Astronomowie korzystający z Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) dokonali odkrycia, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki klasyfikujemy ciała niebieskie poza Układem Słonecznym. Dzięki obserwacjom VLT naukowcy zidentyfikowali obiekt przypominający księżyc w układzie CD-35 2722. Tyle że w oparciu o dotychczasowe definicje obiekt księżycem nie jest. To odkrycie nie tylko poszerza naszą wiedzę o różnorodności układów planetarnych, ale również stawia pod znakiem zapytania obowiązujące definicje planet, księżyców i innych obiektów kosmicznych.

Układ CD-35 2722 znajduje się w odległej części naszej Galaktyki i składa się z trzech niezwykłych obiektów. Największym z nich jest gwiazda CD-35 2722, której masa stanowi około połowy masy Słońca. Gwiazdę tę okrąża brązowy karzeł, obiekt o masie około 37 razy większej niż masa Jowisza. Brązowe karły to ciała zbyt masywne, by być planetami, ale zbyt małe, by mogły podtrzymywać reakcje termojądrowe typowe dla gwiazd. Największą sensację wzbudza jednak trzeci element tego układu. Nowo odkryty obiekt krąży wokół brązowego karła, a jego masa jest co najmniej równa masie Jowisza, a być może nawet większa. To właśnie ten obiekt stał się przedmiotem intensywnych badań i dyskusji wśród astronomów - pisze czasopismo "Nature”.

Astronomowie wykorzystali zaawansowaną technikę pomiaru prędkości radialnej, która pozwala wykrywać niewielkie „kołysania” brązowego karła wywołane przez orbitujący wokół niego masywny obiekt. Nowo odkryty obiekt zachowuje się jak księżyc, ponieważ okrąża ciało, które samo krąży wokół gwiazdy. Jednak jego masa jest zbliżona do masy planet olbrzymów, a obiekt, wokół którego krąży, nie jest planetą, lecz brązowym karłem. Ta nietypowa konfiguracja sprawia, że naukowcy mają trudności z jednoznacznym sklasyfikowaniem tego, co dokładnie odkryli.

W tradycyjnych układach, takich jak nasz Układ Słoneczny, rozróżnienie między planetami, księżycami i gwiazdami jest stosunkowo proste. Jednak układ CD-35 2722 wymyka się tym definicjom. Nowy obiekt nie jest typowym księżycem, ponieważ nie krąży wokół planety, a jego masa znacznie przewyższa masy znanych nam księżyców. Z kolei nie można go też nazwać planetą, ponieważ nie okrąża bezpośrednio gwiazdy. Zespół badawczy zaproponował dla tego typu obiektów, naturalnych satelitów znajdujących się poza Układem Słonecznym, które niekoniecznie muszą krążyć wokół planet, nazwę „egzosatelita”.

To odkrycie pokazuje, jak bardzo różnorodne mogą być układy planetarne i jak bardzo nasze ziemskie definicje mogą być niewystarczające w obliczu kosmicznej rzeczywistości. Dotychczas astronomowie zidentyfikowali ponad 6000 egzoplanet, czyli planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Jednak egzoksiężyców, naturalnych satelitów poza naszym Układem Słonecznym, wciąż nie potwierdzono. Pojawiały się jedynie niepewne kandydatury, ale dowody na ich istnienie były ograniczone. Odkrycie w układzie CD-35 2722 może być pierwszym wiarygodnym przypadkiem detekcji egzoksiężyca, choć jego nietypowe cechy sprawiają, że trudno go tak jednoznacznie sklasyfikować.

Odkrycie to otwiera nowy rozdział w badaniach nad formowaniem się i ewolucją układów planetarnych. Pokazuje, że wszechświat jest znacznie bardziej złożony, niż sądziliśmy, a granice między gwiazdami, planetami i księżycami mogą być płynne. W najbliższych latach astronomowie liczą na kolejne przełomowe odkrycia dzięki nowym instrumentom, takim jak Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT), który pozwoli na jeszcze dokładniejsze obserwacje i być może wykrycie mniejszych egzoksiężyców.