Twórca serialu „Mad Men” szykuje nowy hit. Eddie Murphy zagra główną rolę?

RMF24

Eddie Murphy być może już wkrótce zagra główną rolę w „The Chairman” („Prezes”), nowym serialu dramatycznym Matthew Weinera, twórcy „Mad Men”. Szczegóły fabuły nie został ujawnione, ponieważ to dopiero projekt, więc jego realizacja nie została jeszcze formalnie zamówiona.

Dla Murphy'ego będzie to nietypowy punkt w karierze. Aktor przez dekady był przede wszystkim gwiazdą kina i komedii, a jego jedyną wcześniejszą rolą telewizyjną była praca głosowa przy animowanym serialu „Blokersi”, który współtworzył. Występował natomiast w wielu dużych produkcjach filmowych, m.in. w serii „Gliniarz z Beverly Hills”, „Księciu w Nowym Jorku”, „Harlem Nights”, „Dr. Dolittle”, „Dreamgirls” i „Nazywam się Dolemite”.

Sam Weiner należy do najbardziej znanych twórców współczesnej amerykańskiej telewizji. „Mad Men”, którego był twórcą i showrunnerem, emitowano przez siedem sezonów w latach 2007-2015. Serial zdobył najważniejsze nagrody telewizyjne i dziś jest uznawany za jedną z najważniejszych produkcji swojej epoki. Weiner pracował także jako scenarzysta i producent przy „Rodzinie Soprano”.

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„The Chairman” ma powstać w Universal Television i 101 Studios, firmie kierowanej przez Davida Glassera, producenta wykonawczego „Yellowstone”. Murphy i Weiner będą również producentami serialu.

Na razie nie wiadomo, w kogo dokładnie wcieli się Murphy ani czego będzie dotyczyła historia. Na tym etapie „The Chairman” pozostaje projektem bez oficjalnego zamówienia na cały sezon.

Dla Murphy'ego nie byłby to jednak pierwszy kontakt z telewizją. W latach 1980-1984 należał do obsady programu „Saturday Night Live”, gdzie zaczynał karierę jako młody komik. Później jego aktywność telewizyjna zeszła na dalszy plan na rzecz kina, a szczególnie komediowych hitów, które uczyniły go jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii.