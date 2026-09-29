Kliczko walczy w sądzie o spadek po Hayden Panettiere. Chodzi o ochronę 11-letniej córki

RMF24

Władimir Kliczko walczy w sądzie o spadek dla swojej 11-letniej córki, Kayi. Były mistrz świata w boksie złożył pilny wniosek w Kalifornii po nagłej i tragicznej śmierci swojej byłej narzeczonej, aktorki Hayden Panettiere. Bokser chce natychmiast zabezpieczyć majątek dziecka przed grabieżą, podczas gdy w tle toczy się federalne śledztwo i pojawiają się doniesienia o próbach włamania do domu zmarłej gwiazdy.

Na zdjęciu z 2011 roku Władimir Kliczko i Hayden Panettiere przed jego walką z Tysonem Fury w Duesseldorfie (foto: imago/Eibner)

Na zdjęciu z 2011 roku Władimir Kliczko i Hayden Panettiere przed jego walką z Tysonem Fury w Duesseldorfie (foto: imago/Eibner) / East News

Tragiczny finał walki z nałogiem. Świat żegna Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, znana z ról w popularnych serialach „Heroes” i „Nashville”, zmarła 16 sierpnia w wieku 36 lat. Według raportu koronera przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie kilku substancji, w tym fentanylu. Aktorka przebywała wcześniej na odwyku, co potwierdziła w swojej autobiografii wydanej na początku roku. W książce opisała również walkę z uzależnieniem od alkoholu oraz depresją poporodową, która pojawiła się po narodzinach córki Kayi w 2014 roku.

Po śmierci Panettiere jej jedyną spadkobierczynią została 11-letnia Kaya, która od drugiego roku życia mieszkała z ojcem w Ukrainie. Sprawę skomplikowały okoliczności śmierci aktorki, a także śledztwo federalne, w trakcie którego zabezpieczono część jej majątku.

„Majątek może zostać utracony”. Pilna petycja Władimira Kliczki w USA

Władimir Kliczko, były narzeczony Panettiere i złoty medalista olimpijski, zwrócił się do sądu hrabstwa Los Angeles z pilną petycją o przyznanie mu tymczasowego statusu opiekuna majątku córki. Jak podkreślają jego prawnicy, Kliczko nie ubiega się o stałe zarządzanie spadkiem, lecz chce zapobiec utracie lub rozproszeniu majątku do czasu powołania oficjalnego administratora.

Hayden Panettiere zmarła po zażyciu jednej tabletki? Nieoficjalna przyczyna śmierci Hayden Panettiere zmarła po zażyciu zaledwie jednej tabletki oksykodonu zmieszanej z fentanylem – wynika z najnowszych ustaleń serwisu TMZ. Amerykańskie służby namierzają człowieka, który miał dostarczyć aktorce narkotyk.

We wniosku zaznaczono, że istnieje realne zagrożenie dla majątku Kayi - podaje CNN.

Śledztwo federalne i strach przed grabieżą. Kto poluje na spadek aktorki?

W petycji złożonej przez Kliczkę pojawiają się również informacje na temat śledztwa federalnego, podczas którego zabezpieczono część majątku Panettiere. Obecnie nie ma osoby prawnie upoważnionej do odbioru i zarządzania tym majątkiem, co stwarza poważne ryzyko, że wartościowe przedmioty mogą zostać utracone.

Dodatkowo, przed śmiercią aktorki, ona i Kliczko zdecydowali się na wynajęcie ochrony do zabezpieczenia domu w Los Angeles po nieautoryzowanym wtargnięciu. W dokumentacji sądowej znalazła się informacja, że istnieje podejrzenie, iż ta sama osoba może próbować ponownie przywłaszczyć sobie należące do spadku przedmioty.

Sąd zdecydował o dacie. Co działo się tuż przed tragedią?

Wniosek o tymczasową opiekę nad majątkiem został złożony w czwartek, ale dopiero w poniedziałek stał się publicznie znany. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 8 października. Do tego czasu majątek Hayden Panettiere pozostanie zabezpieczony przez sąd.

W międzyczasie na jaw wychodzą kolejne szczegóły z życia zmarłej aktorki. Jej ojciec poinformował śledczych, że tuż przed śmiercią Hayden planowała odwiedzić swoją córkę w Ukrainie. Kaya, jako jedyna spadkobierczyni, pozostaje pod opieką ojca, który od lat sprawuje nad nią pełną opiekę.

To ona wprowadziła ją w świat szołbiznesu. Matka Hayden Panettiere przerwała milczenie Amerykańskie media od kilku dni żyją sprawą śmierci 36-letniej Hayden Panettiere - amerykańskiej aktorki znanej z m.in. z serialu „Nashville”, a także filmów „Krzyk IV” i „Krzyk VI”. Telewizja NBC News opublikowała wywiad z jej matką i jednocześnie…

Od Hollywood do Kijowa. Burzliwa miłość boksera i gwiazdy ekranu

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko poznali się w 2009 roku, a cztery lata później ogłosili zaręczyny. Ich związek był szeroko komentowany w mediach, a narodziny córki Kayi w 2014 roku były dla nich ważnym wydarzeniem. Po rozstaniu Kaya zamieszkała z ojcem na stałe w Ukrainie.

Władimir Kliczko, poza sukcesami sportowymi, jest znany z działalności na rzecz swojego kraju podczas wojny z Rosją. Jego starszy brat, Witalij Kliczko, były mistrz świata w boksie, obecnie pełni funkcję mera Kijowa. Obaj bracia, synowie generała majora Armii Radzieckiej, aktywnie angażują się w obronę Ukrainy.