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Kliczko walczy w sądzie o spadek po Hayden Panettiere. Chodzi o ochronę 11-letniej córki

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 września (12:04)

Władimir Kliczko walczy w sądzie o spadek dla swojej 11-letniej córki, Kayi. Były mistrz świata w boksie złożył pilny wniosek w Kalifornii po nagłej i tragicznej śmierci swojej byłej narzeczonej, aktorki Hayden Panettiere. Bokser chce natychmiast zabezpieczyć majątek dziecka przed grabieżą, podczas gdy w tle toczy się federalne śledztwo i pojawiają się doniesienia o próbach włamania do domu zmarłej gwiazdy.

Kliczko walczy w sądzie o spadek po Hayden Panettiere. Chodzi o ochronę 11-letniej córki
Na zdjęciu z 2011 roku Władimir Kliczko i Hayden Panettiere przed jego walką z Tysonem Fury w Duesseldorfie (foto: imago/Eibner) /East News
  • Hayden Panettiere zmarła w sierpniu w wieku 36 lat z powodu przypadkowego przedawkowania substancji.
  • Władimir Kliczko złożył wniosek do sądu w Kalifornii o tymczasowe zarządzanie majątkiem ich 11-letniej córki Kayi.
  • Bokser chce ratować spadek jedynej dziedziczki przed grabieżą w czasie, gdy w sprawie toczy się śledztwo federalne.
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Tragiczny finał walki z nałogiem. Świat żegna Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, znana z ról w popularnych serialach „Heroes” i „Nashville”, zmarła 16 sierpnia w wieku 36 lat. Według raportu koronera przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie kilku substancji, w tym fentanylu. Aktorka przebywała wcześniej na odwyku, co potwierdziła w swojej autobiografii wydanej na początku roku. W książce opisała również walkę z uzależnieniem od alkoholu oraz depresją poporodową, która pojawiła się po narodzinach córki Kayi w 2014 roku.

Po śmierci Panettiere jej jedyną spadkobierczynią została 11-letnia Kaya, która od drugiego roku życia mieszkała z ojcem w Ukrainie. Sprawę skomplikowały okoliczności śmierci aktorki, a także śledztwo federalne, w trakcie którego zabezpieczono część jej majątku.

„Majątek może zostać utracony”. Pilna petycja Władimira Kliczki w USA

Władimir Kliczko, były narzeczony Panettiere i złoty medalista olimpijski, zwrócił się do sądu hrabstwa Los Angeles z pilną petycją o przyznanie mu tymczasowego statusu opiekuna majątku córki. Jak podkreślają jego prawnicy, Kliczko nie ubiega się o stałe zarządzanie spadkiem, lecz chce zapobiec utracie lub rozproszeniu majątku do czasu powołania oficjalnego administratora.

We wniosku zaznaczono, że istnieje realne zagrożenie dla majątku Kayi - podaje CNN.

Śledztwo federalne i strach przed grabieżą. Kto poluje na spadek aktorki?

W petycji złożonej przez Kliczkę pojawiają się również informacje na temat śledztwa federalnego, podczas którego zabezpieczono część majątku Panettiere. Obecnie nie ma osoby prawnie upoważnionej do odbioru i zarządzania tym majątkiem, co stwarza poważne ryzyko, że wartościowe przedmioty mogą zostać utracone.

Dodatkowo, przed śmiercią aktorki, ona i Kliczko zdecydowali się na wynajęcie ochrony do zabezpieczenia domu w Los Angeles po nieautoryzowanym wtargnięciu. W dokumentacji sądowej znalazła się informacja, że istnieje podejrzenie, iż ta sama osoba może próbować ponownie przywłaszczyć sobie należące do spadku przedmioty.

Sąd zdecydował o dacie. Co działo się tuż przed tragedią?

Wniosek o tymczasową opiekę nad majątkiem został złożony w czwartek, ale dopiero w poniedziałek stał się publicznie znany. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 8 października. Do tego czasu majątek Hayden Panettiere pozostanie zabezpieczony przez sąd.

W międzyczasie na jaw wychodzą kolejne szczegóły z życia zmarłej aktorki. Jej ojciec poinformował śledczych, że tuż przed śmiercią Hayden planowała odwiedzić swoją córkę w Ukrainie. Kaya, jako jedyna spadkobierczyni, pozostaje pod opieką ojca, który od lat sprawuje nad nią pełną opiekę.

Od Hollywood do Kijowa. Burzliwa miłość boksera i gwiazdy ekranu

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko poznali się w 2009 roku, a cztery lata później ogłosili zaręczyny. Ich związek był szeroko komentowany w mediach, a narodziny córki Kayi w 2014 roku były dla nich ważnym wydarzeniem. Po rozstaniu Kaya zamieszkała z ojcem na stałe w Ukrainie.

Władimir Kliczko, poza sukcesami sportowymi, jest znany z działalności na rzecz swojego kraju podczas wojny z Rosją. Jego starszy brat, Witalij Kliczko, były mistrz świata w boksie, obecnie pełni funkcję mera Kijowa. Obaj bracia, synowie generała majora Armii Radzieckiej, aktywnie angażują się w obronę Ukrainy.


Źródło: RMF24
Tagi: Hayden Panettiere
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