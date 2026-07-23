Ta piosenka Roxette podbiła YouTube: Historyczny wyczyn szwedzkiego duetu

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Legendarny hit szwedzkiego duetu Roxette, „It Must Have Been Love”, oficjalnie przekroczył próg miliarda wyświetleń na YouTube. To pierwszy utwór w historii zespołu, który dołączył do prestiżowego „Klubu Miliarda Wyświetleń”. Historyczny sukces zbiega się w czasie z wyjątkowym jubileuszem 40-lecia grupy, która mimo straty charyzmatycznej wokalistki Marie Fredriksson, wciąż koncertuje i przyciąga miliony słuchaczy na całym świecie.

Marie Fredriksson z zespołem Roxette podczas koncertu w Lipsku w czerwcu 2011 roku (foto: imago stock&people)

Marie Fredriksson z zespołem Roxette podczas koncertu w Lipsku w czerwcu 2011 roku (foto: imago stock&people) / East News

Od świątecznej piosenki do filmu „Pretty Woman”

„It Must Have Been Love” to utwór, który od lat nieprzerwanie gości w sercach słuchaczy na całym świecie. Ballada Roxette, choć dziś uznawana za hymn złamanych serc, ma ciekawą i nieco zaskakującą historię powstania. Pierwotnie piosenka została wydana w 1987 roku jako świąteczny singiel pod tytułem „It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)”. Dopiero trzy lata później, w 1990 roku, utwór został przearanżowany – usunięto z niego świąteczne odniesienia i skrócono czas trwania. W tej formie trafił na ścieżkę dźwiękową do kultowego filmu „Pretty Woman” z Julią Roberts i Richardem Gere’em.

Jak powstała magia: Wokal Marie Fredriksson

Za sukcesem „It Must Have Been Love” stoi nie tylko wyjątkowa kompozycja, ale także niezwykły duet twórców. Per Gessle, współzałożyciel i autor piosenki, wspominał w wywiadach:

Jestem dumnym ojcem „It Must Have Been Love”. (...) Piosenka ta powstała na pianinie, na strychu w Halmstad.

Podkreślał również, że utwór był dla niego wymagający wokalnie, jednak prawdziwa magia narodziła się, gdy do mikrofonu stanęła Marie Fredriksson.

Dla mnie była trudna do zaśpiewania, ale kiedy Marie przejęła wokal, stała się magia. Oszczędna produkcja Clarence'a Öfwermana sprawiła, że melodia, tekst piosenki i fantastyczny wokal Marie zostały w pełni wyeksponowane – dodawał Gessle.

Sukces na listach przebojów i podbój Billboardu

Popularność ballady eksplodowała po premierze filmu „Pretty Woman”. W 1990 roku „It Must Have Been Love” zdobyło szczyty list przebojów na całym świecie – przez dwa tygodnie zajmowało pierwsze miejsce na amerykańskiej liście „Billboard Hot 100”. Piosenka szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej granych utworów Roxette, wpisując się na stałe do historii muzyki pop.

Klub miliarderów na YouTube i 40-lecie Roxette

W lipcu 2026 roku teledysk do „It Must Have Been Love” oficjalnie przekroczył miliard wyświetleń na platformie YouTube. Tym samym Roxette dołączyło do grona artystów, których utwory weszły do „Klubu Miliarda Wyświetleń”.

Zespół podziękował fanom za wsparcie słowami: „Wielkie dzięki!” i nie kryje radości z tego historycznego osiągnięcia. Rok 2026 jest dla Roxette szczególny także z innego powodu – grupa świętuje właśnie 40-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu, koncertując na całym świecie.

Roxette po stracie Marie. Kto dziś śpiewa w zespole?

W 2019 roku świat muzyki pożegnał Marie Fredriksson, charyzmatyczną wokalistkę Roxette. Jej śmierć była ogromnym ciosem zarówno dla zespołu, jak i dla milionów fanów. Kilka lat później do formacji dołączyła Lena Philipsson, znana szwedzka piosenkarka, która reprezentowała swój kraj na Eurowizji w 2004 roku.