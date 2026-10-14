Reżyserka „Barbie” zabiera widzów do Narnii. Jest pierwszy zwiastun

RMF24

2 kwietnia 2027 r. na platformie Netflix pojawi się film "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja”. Jego reżyserką i scenarzystką jest Greta Gerwig, znana m.in. dzięki „Barbie”. Do sieci trafił pierwszy zwiastun tej produkcji.

Narnia najpierw w kinie, a potem w streamingu

Film Grety Gerwig - co jest dość rzadkie w przypadku produkcji dla Netfliksa - najpierw będzie dostępny w kinach (od 12 lutego), a dopiero kilka tygodni później (2 kwietnia) pojawi się na platformie streamingowej.

„Narnia: Siostrzeniec czarodzieja” to produkcja z gwiazdorską obsadą. Do filmu zaangażowano m.in. Daniela Craiga, Meryl Streep, Carey Mulligan i Ciarána Hindsa. Za muzykę odpowiadają Mark Ronson i Andrew Wyatt.

Reżyserka „Siostrzeńca czarodzieja”: Uwierzyłam w magię, ukryte światy i przygody

Byłam jeszcze dzieckiem, kiedy po raz pierwszy przeczytałem „Siostrzeńca czarodzieja”. Zakochałam się w tej cudownie nieprawdopodobnej, ale absolutnie genialnej koncepcji kosmicznego lwa, który śpiewem ożywia świat Narnii. Nie wiedziałem wtedy, że kiedy dorosnę, będę kręcić filmy, ale wszechświat zbudowany z muzyki to idea, która zawsze żyła w moim sercu. To dla mnie ogromny zaszczyt, że poproszono mnie o wyobrażenie sobie tego świata i nadanie mu życia - podkreśla Greta Gerwig, cytowana w komunikacie Netfliksa.

Dzięki „Opowieściom z Narnii” C. S. Lewisa uwierzyłam w magię, ukryte światy i przygody. Uwierzyłam, że każde miejsce może być zaczarowane i że każdy może zostać wciągnięty w epicką opowieść. Że ten zachwyt i podziw są dostępne dla wszystkich, nawet dla zwykłych ludzi, takich jak ja... To mnie zmieniło - przyznaje reżyserka.

Hitowa seria podbiła świat

„Siostrzeniec Czarodzieja” to wydana w 1955 r., chronologicznie pierwsza z serii książek C. S. Lewisa o Narnii. Opisane w niej wydarzenia poprzedzają te z powieści „Lew, czarownica i stara szafa”, która ukazała się w 1950 roku.

Siedem książek z serii o Narnii sprzedało się w ponad 120 milionach egzemplarzy w 70 różnych krajach na całym świecie. Zostały przetłumaczone na ponad 60 różnych języków.