RMF24

Europejska Unia Nadawców ogłosiła historyczną decyzję, która bez wątpienia zelektryzowała fanów na całym świecie. Oficjalnie Kanada zadebiutuje na Eurowizji w 2027 roku w Bułgarii. To pierwsze takie rozszerzenie słynnego konkursu muzycznego o zupełnie nowy kraj od czasu dołączenia Australii.

Kulisy decyzji o udziale Kanady w Eurowizji 2027 w Bułgarii

Udział Kanady w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji stał się faktem. Kluczowe było uzyskanie przez kanadyjskiego nadawcę publicznego CBC/Radio-Canada statusu pełnoprawnego członka Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Ostateczna, pozytywna decyzja zapadła w wyniku głosowania podczas 96. Zgromadzenia Ogólnego w Pradze.

Historyczne rozstrzygnięcie miało miejsce w czwartek 25 czerwca, otwierając nowy rozdział w dziejach widowiska. Oznacza to, że po raz pierwszy od 2015 roku, kiedy to do międzynarodowej muzycznej rywalizacji dołączyła Australia, na scenie pojawi się zupełnie nowy, debiutujący kraj.

Przedstawiciel Kanady nie otrzyma jednak na starcie żadnej taryfy ulgowej. Wiadomo już, że kanadyjski artysta rozpocznie rywalizację od zmagań w półfinałach, starając się o wywalczenie awansu do koncertu finałowego, który w 2027 roku odbędzie się w Bułgarii. Jednocześnie zapowiedziano, że szczegóły dotyczące sposobu wyboru reprezentanta Kanady mają zostać ujawnione jeszcze w tym roku, co z pewnością przykuje uwagę obserwatorów.

Kanadyjskie sukcesy i reakcja nadawcy na historyczny debiut

Za oceanem nie brak entuzjazmu z powodu nadchodzącego debiutu. W oficjalnym komunikacie wydanym przez europejskie struktury głos zabrała szefowa krajowej telewizji. „Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc potwierdzić, że przynosimy Kanadyjczykom największe muzyczne wydarzenie na żywo na świecie” – skomentowała Marie-Philippe Bouchard, prezes i dyrektor generalna CBC/Radio-Canada w komunikacie EBU.

„Nasz udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, począwszy od przyszłego roku w Bułgarii, pozwoli zaprezentować kanadyjskie talenty na jednej z najbardziej legendarnych scen muzycznych na świecie. Zaś fani z Kanady zyskają coś wyjątkowego – niezapomniane emocje związane z kibicowaniem własnemu krajowi w walce o eurowizyjne zwycięstwo” – dodała.

Warto jednak podkreślić, że chociaż oficjalnie Kraj Klonowego Liścia zadebiutuje na Eurowizji dopiero w 2027 roku, to kanadyjscy artyści wielokrotnie pisali już historię tego konkursu, występując w innych barwach narodowych. Najjaśniejszą gwiazdą w tym gronie jest Céline Dion.

Pochodząca z Quebecu wokalistka dała drugie w historii zwycięstwo Szwajcarii. Kanadyjka zapisała się w pamięci widzów, wygrywając konkurs w Dublinie w 1988 roku. Triumf zapewniło jej wykonanie utworu „Ne Partez Pas Sans Moi”.